PM apreende munições após suspeita de tentativa de homicídio

Policiais do BPCaatinga apreenderam nessa segunda-feira (07), munições após denúncia de disparo de arma de fogo no município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão de Sergipe.

Militares do BPCaatinga receberam denúncia sobre disparos de arma de fogo no Povoado Mandacaru. As equipes foram ao local indicado para verificar a situação e entraram em contato com a vítima que confirmou a situação.

Testemunhas também relataram que, após o ocorrido, o suspeito fugiu em direção à residência dele. Os militares realizaram buscas e apreenderam uma motocicleta e munições, mas o homem não foi localizado.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.

Com informações e foto da PM/SE