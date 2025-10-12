PM interdita a rodovia SE-175 para 22ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Militar de Sergipe (PM/SE) mantém na manhã deste domingo (12), a interdição total da rodovia SE-175 para o trânsito de veículos, em razão da tradicional Romaria de Nossa Senhora Aparecida. A via permanece bloqueada desde as 22h deste sábado (11), e será liberada às 14h de hoje.

A ação faz parte da Operação Romaria, que teve início no dia 3 de outubro, segue até às 19 horas do dia 12 do corrente mês, com o objetivo de garantir a segurança e o ordenamento do trânsito durante todo o período do evento religioso, considerado um dos maiores do estado.

O efetivo total empregado na Operação Especial será de 120 policiais militares, distribuídos em turnos de 40 homens, integrando equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) — por meio da 3ª Companhia e do GETAM —, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga).

Durante o período de interdição, a SE-175 será bloqueada em dois pontos estratégicos:

Bloqueio 01 (BPRv): SE-175, altura do povoado Cruz das Graças (Boqueirão);

Bloqueio 02 (BPRv): SE-175, entrada de Nossa Senhora Aparecida, próximo ao posto de combustível.

Além da interdição, equipes permanecerão realizando patrulhamento ininterrupto nas seguintes rodovias:

SE-175: Ribeirópolis – Aparecida – Nossa Senhora da Glória;

SE-240: Ribeirópolis – Moita Bonita;

SE-331: Aparecida – São Miguel do Aleixo.

A PMSE alerta que, na área de interdição, não será permitido o deslocamento de ciclistas montados em suas bicicletas, medida preventiva adotada devido a ocorrências registradas em anos anteriores, especialmente em trechos de descida acentuada.

A Romaria de Nossa Senhora Aparecida é uma das manifestações de fé mais tradicionais de Sergipe, reunindo milhares de peregrinos que percorrem o caminho a pé em devoção à padroeira.

A Polícia Militar reforça o comprometimento com a segurança, a ordem pública e a integridade dos fiéis, assegurando que a celebração transcorra de forma tranquila, organizada e protegida para todos os participantes.

