PM PRENDE HOMEM POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA APÓS TENTAR FUGIR PELO TELHADO DA CASA

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderem nessa quinta-feira (29) um homem por violar medida protetiva e ameaçar a ex-companheira, no Bairro Olaria, rm Canindé do São Francisco.

A equipe foi informada por meio do Ciosp sobre um suspeito que estaria ameaçando sua ex-companheira em uma residência.

Ao perceber a presença dos policiais no local, o homem tentou fugir pelo telhado da casa, porém foi alcançado pela equipe.

Após busca pessoal, foram encontrados em posse do suspeito uma faca e um machado que teriam sido utilizados para ameaçar a vítima e mais duas pessoas.

Diante do flagrante por descumprimento da medida protetiva e da ameaça, o suspeito foi encaminhado à Delegacia.

Com informações da PMSE