PM prende homem por porte de arma e apreende 300g de cocaína

No final da noite desse sábado (31), equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) efetuaram a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, no Bairro Coroa do Meio, Zona Sul da capital.

O suspeito foi preso na Avenida Desembargador José Antônio Andrade Góis, ao ser flagrado transitando em uma bicicleta, com um revólver calibre 38. Ele ainda tentou despistar as viaturas, mudando de direção repentinamente, mas foi detido.

Com o infrator, os policiais também apreenderam 300 gramas de maconha e uma balança de precisão

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Com informações da PM/SE