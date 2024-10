PM prende homem por tentativa de homicídio em Monte Alegre

Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam na tarde desse domingo (20) um homem suspeito de tentativa de homícidio no município de Monte Alegre. .

Segundo informações policiais, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e se deslocou até o hospital da cidade, onde verificou que a vítima que estava internada, havia discutido com o suspeito do fato.

A PM informou ainda que ambos estavam em um bar, quando entraram em vias de fato. O homem em posse de uma faca, desferiu golpes contra a vítima que teve perfurações pelo corpo.

As policiais se dirigiram ao local do acontecimento e constataram a presença do suspeito, que foi conduzido à delegacia para que todas as medidas necessárias fossem tomadas.