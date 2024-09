PM prende homem suspeito de tráfico ilícito de drogas em Carira

Policiais do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) prenderam um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas, nesta quinta-feira (05), em Carira.

A equipe do BPCaatinga foi acionada após populares informarem que presenciaram intensa movimentação de tráfico ilícito de drogas. Ao chegar ao local indicado, os policiais notaram que as pessoas começaram a sair assim que avistaram os agentes de segurança.

Os militares procederam com abordagens e apreenderam 310 gramas de substância análoga à maconha e R$313, com o dono do estabelecimento comercial que tentou fugir, mas foi detido.

O caso foi levado à Delegacia local para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE