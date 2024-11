Acesa as luzes do Natal Iluminado no Calçadão da Praia Formosa

Em 2024, a decoração natalina chega a maior edição dos últimos anos, com 40 milhões de pontos de luz espalhados pela capital

Aracaju entrou oficialmente em clima de Natal, a partir da noite desta quarta-feira, 13, quando o prefeito Edvaldo Nogueira, acendeu as primeiras luzes da decoração natalina da capital sergipana. O primeiro local a receber a ornamentação foi o Calçadão da Praia Formosa Aracaju, no bairro 13 de Julho, onde foram instaladas estruturas com 68 adornos diferentes para que aracajuanos e turistas possam apreciar. Este ano, o Natal Iluminado chega a sua maior edição, com 40 milhões de pontos de luz espalhados pela cidade. Ao dar início ao Natal Iluminado 2024, Edvaldo destacou a importância da iniciativa, que já entrou para o calendário dos principais projetos eventos de Sergipe.

“Este é um momento muito especial para mim. O Natal sempre teve grande significado na minha vida e em todas as minhas gestões como prefeito, sempre fiz questão de preservar esse clima na cidade, com a realização do Natal Iluminado. Em 2017, colocamos como meta no planejamento estratégico a ampliação, anualmente, da decoração natalina e chegamos ao final de 2024 com o maior número de pontos de luz dos últimos tempos, com mais de 40 milhões espalhados por toda a capital. E começamos mais cedo do que os anos anteriores, para que os aracajuanos e turistas já possam se contagiar com o clima”, destacou o prefeito.

O gestor também enfatizou a relevância da ornamentação natalina para o fomento do turismo e, por consequência, para a geração de emprego e renda. “Aracaju tem se tornado uma referência neste período natalino, com a chegada de muitos turistas de outros estados que visitam a capital nesta época do ano. É comum encontrarmos pessoas que elogiam a nossa cidade como um todo, incluindo a decoração especial que preparamos para o Natal. É um momento que representa a fraternidade, o amor, a paz, a solidariedade e as coisas boas que nós desejamos. Mas, além disso, simboliza também o progresso e o desenvolvimento, pois quando aumenta o turismo, cresce também o emprego e a renda para as pessoas”, afirmou.

Esta é a primeira vez que a Praça Formosa Aracaju recebe decoração especial do Natal Iluminado. No local, foram instaladas uma árvore com 22 metros de altura, além de 153 ornamentos, totalizando 4.323 unidades luminosas e outros 6.500 metros de mangueiras luminosas. Também foram inseridos 1.370 projetores de LED, contendo 535.980 pontos de luz. Também foi colocado um presépio iluminado em fibra translúcida, casa do Papai Noel e um playground inclusivo. Todos os equipamentos possuem dispositivos de proteção contra choques elétricos.

Iluminação especial

De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Bruno Moraes, “o Natal Iluminado é fruto de um grande planejamento da Prefeitura, que dá importância ao evento”. “A escolha de inserir o Calçadão da Praia Formosa Aracaju como um dos locais contemplados com a iluminação especial se deu em virtude da grande circulação de pessoas no espaço. Todos os equipamentos luminosos foram escolhidos para provocar nas pessoas os melhores sentimentos neste período do ano”, disse.

Para a moradora do bairro 13 de Julho, Maria Alrinete, a novidade “foi um presente especial entregue pela gestão municipal”. “Estamos muito felizes de contar com essa linda iluminação instalada no nosso bairro. Convido todo mundo para vir prestigiar a decoração do nosso calçadão, pois está maravilhoso. Queremos que essa iniciativa continue também nos outros anos, com a próxima gestão. É uma ação que merece ter sequência, em comemoração ao Natal”, comemorou.

A pequena Isadora Lima também se surpreendeu com a beleza da luminosidade que encontrou no local.”Eu vim passear, porque fui ao dentista com a minha mãe e decidimos fazer essa parada na volta. Nós somos do bairro Cidade Nova. Não esperava encontrar essa surpresa tão linda hoje. Achei tudo muito perfeito. Vou poder aproveitar bastante, com certeza”, contou.

Natal Iluminado 2024

Retomado em 2017 pela Prefeitura, o Natal Iluminado se consolidou como um grande evento de final de ano da capital sergipana, atraindo milhares de pessoas aos pontos turísticos de Aracaju que recebem a decoração no período natalino. Já no primeiro ano, o evento foi realizado em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Sergipe (Fecomércio/SE), no Centro da cidade, e com o Grupo Energisa, no Parque da Sementeira.

Ao longo dos anos, a iniciativa ganhou projeção, passando a iluminar outros pontos da capital, a exemplo das Orlas da Atalaia, Pôr do Sol e dos bairros Industrial e Porto Dantas. Em 2024, o Natal Iluminado em Aracaju se consolida como a maior edição dos últimos tempos, com mais de 40 milhões de pontos de luz espalhados pela capital.

Foto: Marcos Panxão/PMA