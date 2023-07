PMA altera expediente nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

A Prefeitura de Aracaju vai alterar o horário de funcionamento dos órgãos municipais nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina da Fifa. O decreto nº 7.231/23, que modifica o expediente, em caráter excepcional, foi assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira nesta quarta-feira, 19. Disputado na Austrália e Nova Zelândia, o mundial terá início nesta quinta-feira, dia 20.

“Estamos aderindo a um movimento muito importante, de apoio a nossa Seleção Brasileira de futebol feminino. O decreto alterando o horário de funcionamento dos órgãos da Prefeitura, nos dias em que a nossa seleção entrará em campo, é um incentivo para que a população torça pelas meninas, assim como faz com a seleção masculina. É um primeiro grande passo para a construção desta nova cultura”, destacou o prefeito, ao assinar o documento.

Pelo decreto, nos dias em que os jogos ocorrerem às 7h, as repartições da Prefeitura iniciarão o expediente às 11h. Já quando os jogos se realizarem às 8h, os órgãos municipais começarão as suas atividades às 12h. A estreia da Seleção Feminina na Copa do Mundo será nesta segunda-feira, 24, contra a Seleção do Panamá.

Ficam excluídos da aplicação do decreto os órgãos e entidades da administração, prestadores de serviços considerados essenciais ou que não podem sofrer descontinuidade.

Foto: Arthur D’Avila/PMA