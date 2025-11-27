PMA amplia linha 501 e atende moradores do povoado São José no bairro Areia Branca

Moradores do bairro Areia Branca, na Zona de Expansão, tiveram uma importante demanda atendida pela Prefeitura de Aracaju nesta quarta-feira, 26. Representantes da comunidade se reuniram com o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Nelson Felipe, a pedido da prefeita Emília Corrêa e, durante a reunião, Nelson Felipe, anunciou que, a partir da próxima segunda-feira, 1º de dezembro, os moradores da rua Taubaté e das proximidades, área que tem crescido nos últimos anos, passarão a ser atendidos pela linha 501 (Povoado São José / Terminal Zona Sul), cujo percurso será estendido para abranger a região.

O superintendente Nelson Felipe, a prefeita Emília mostrou-se sensível à solicitação da comunidade e solicitou a readequação da linha. “É uma gestão que dialoga e ouve o povo. Fizemos uma análise, avaliamos a viabilidade e, já a partir da próxima segunda-feira, no início da manhã, a comunidade terá acesso ao ônibus circulando pela rua. Dentro do que é técnico e do que é possível, a gente busca sempre atender às comunidades”, afirmou.

Dois veículos da linha 501 passarão a circular na rua Taubaté durante todo o dia. Além disso, placas de sinalização serão instaladas no local, para indicar o ponto de parada dos ônibus. A moradora Erika de Vasconcelos Alves Santana, que participou da reunião, destacou que a comunidade luta por essa reivindicação há quase 10 anos, e que só agora foi atendida.

“Essa gestão nos trouxe esperança. A gente sabe que a população aumentou muito naquela região e as pessoas precisam do transporte público também. Então, vendo essa necessidade, nós nos unimos para fazer esse pedido, e hoje finalmente, depois de muito tempo nessa luta, conseguimos uma resposta positiva para a nossa reivindicação. A gente vê, hoje, a Prefeitura de Aracaju dando essa abertura à comunidade e dando importância às nossas reivindicações, e isso é muito importante pra nós. A gente se sente ouvido, acolhido e realmente fazendo parte da comunidade de Aracaju”, declarou.

Terezinha Brito mora no local desde 2008, e se sentiu bastante satisfeita com a demanda atendida. “Na rua Taubaté tem muita gente que faz faculdade, tem pessoas que são deficientes, e têm que andar um trecho grande para pegar um ônibus. E agora, com essa nova linha, vai ser maravilhoso para todos nós”, disse.

Estiveram presentes na reunião a consultora técnica da SMTT, Selma Dantas, e o diretor-executivo do Consórcio do Transporte Público Coletivo Intermunicipal da Região Metropolitana de Aracaju (CTM), Hector Coronado.

Foto: Ascom/SMTT