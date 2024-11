PMA assegura tratamento e medicamentos para diabéticos na rede municipal de Aracaju

Como forma de alertar a população sobre os perigos do diabetes, uma doença muitas vezes silenciosa, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça o fluxo de atendimento na capital, oferecendo tratamento e medicamentos para pessoas com diabetes.

A técnica do Programa de Diabetes da SMS, Lucimara Santos, explica que a diabetes é uma doença crônica em que o corpo não produz insulina ou não consegue utilizá-la adequadamente.

“A insulina, produzida pelo pâncreas, é responsável por controlar a quantidade de glicose no sangue. O organismo precisa desse hormônio para utilizar a glicose, obtida por meio dos alimentos, como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, o corpo não produz insulina ou não consegue usar a glicose de forma adequada, resultando em níveis elevados de açúcar no sangue, a chamada hiperglicemia. Se esse quadro persistir por longos períodos, pode causar danos aos órgãos, vasos sanguíneos e nervos”, explica Lucimara.

Fluxo de atendimento

O município oferece acolhimento para pessoas com suspeita ou diagnóstico de diabetes nas 45 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Aracaju. Cada unidade conta com uma equipe de profissionais, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, capacitados para realizar o atendimento inicial e, quando necessário, encaminhar para tratamento especializado.

Os pacientes são acompanhados em dois locais principais: aqueles com diabetes tipo 1 ou diabetes gestacional recebem acompanhamento no Centro de Especialidades Médicas (Cemar) Siqueira Campos, enquanto os com diabetes tipo 2 são acompanhados nas USFs.

“Caso necessário, os pacientes são encaminhados ao Setor Especializado de Endocrinologia no Cemar, que atende tanto moradores da capital quanto do interior do estado. No Cemar, também há atendimento no ambulatório de feridas e avaliação do pé diabético. O encaminhamento é feito para casos de complicações renais, problemas na visão ou quando o diabetes está associado a outras alterações clínicas”, orienta Lucimara.

Insulina e fitas de glicemia

Para receber insumos, como insulina e fitas de glicemia, o usuário deve procurar sua unidade de referência ou, no caso de gestantes, o Cemar.

Segundo Lucimara, o requerimento deve ser enviado ao Programa Saúde do Adulto, acompanhado de documentos como: receita médica atualizada, documento de identidade, cartão SUS, comprovante de residência, relatório médico, cartão da família e, no caso de menores de idade, identidade do pai ou mãe. A dispensação dos insumos ocorre no local onde o paciente é acompanhado.

Nos casos em que há necessidade de aumento da quantidade de insumos, o pedido deve incluir a receita atualizada, um mapa de registro das glicemias dos últimos 30 dias e um relatório clínico justificando o aumento solicitado.

“A SMS fornece insulina em frascos e canetas. Para ter acesso à caneta de insulina, é necessário atender a critérios como: ser portador de diabetes tipo 1 ou 2, ter até 19 anos ou a partir de 45 anos, apresentar dificuldades visuais ou necessitar de auxílio para aplicação sem ter um cuidador disponível. Além disso, a Secretaria também disponibiliza medicamentos orais hipoglicemiantes em todas as unidades”, complementa Lucimara.

Foto: Ascom/SMS