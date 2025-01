PMA e Governo do Estado firmam parceria entre Secretarias do Turismo

Nesta sexta-feira, 10, o secretário de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, recebeu a visita do secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco e da secretária-executiva Daniela Mesquita. Os gestores discutiram o estabelecimento de uma parceria entre as pastas para as ações que serão desenvolvidas a partir de agora.

Segundo Fábio Andrade, para que o turismo dê resultado, o poder público precisar estar unido. “Neste novo momento do turismo de Aracaju, a gente conta com a parceria com o Governo do Estado. Nós vamos nos somar para que as ações deem certo e tragam mais eventos que fortaleçam ainda mais o nosso calendário”, frisou.

Já o secretário Marcos Franco entende que o turismo de Sergipe precisa ter uma atenção especial à capital. “Aracaju é a porta de entrada. Claro que é a nossa maior infraestrutura, temos uma orla belíssima, temos o forró e muitos outros atrativos. Turismo é geração de emprego e renda e envolve todos os setores”, afirmou.

Na reunião, também foi discutida a instalação novos Centros de Atendimento ao Turista (CAT) na capital. O Governo do Estado conta com recursos de emendas parlamentares que deverão ser revertidos para essa finalidade e precisa contar com o suporte da Prefeitura para isso.

“Nós queremos os Centros de Atendimento ao Turista nos principais pontos turísticos. Então, a gente precisa dessa parceria com a Secretaria do Turismo de Aracaju para poder disponibilizar os locais”, explicou a secretária-executiva de Estado do Turismo, Daniela Mesquita.

Texto e foto AAN