PMA ENTREGA 11 CADEIRAS ANFÍBIAS, CONTÊINERES DE ARMAZENAMENTO E OUTROS EQUIPAMENTOS NA CINELÂNDIA

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, neste sábado, 28, na praia da Cinelândia e no Havaizinho, na Orla da Atalaia, dois contêineres para o armazenamento de cadeiras anfíbias, três tendas infláveis e mais 11 cadeiras anfíbias para que pessoas com deficiência tenham a possibilidade de tomar banho de mar.

A iniciativa é fruto de um investimento de R$ 133 mil reais, proveniente de emenda parlamentar do vereador Sargento Byron. Uma outra emenda, também parlamentar, assegurou cerca de R$ 54 mil para a aquisição e instalação de equipamentos esportivos na Cinelândia, Havaizinho, assim como no loteamento Estrela do Mar.

No ato de entrega, o gestor da capital acompanhou os banhistas nas cadeiras anfíbias até o banho de mar. Ele destacou a importância da emenda destinada pelo vereador e atendida pela Prefeitura como uma garantia de cidade mais inclusiva.

“Este é um momento muito feliz, de poder atender as pessoas com deficiência e oportunizar para elas a experiência de tomar banho de mar. Estamos entregando dois contêineres para armazenar os equipamentos, o que facilitará o acesso a eles, além de 11 cadeiras anfíbias que vai permitir que as pessoas desfrutem da nossa praia. Com isso, esse projeto maravilhoso, que é o Estrelas do Mar, pode avançar cada vez mais, proporcionando inclusão na nossa cidade, o que é tão importante. Também entregamos três tendas infláveis e equipamentos de ginástica, totalizando um investimento de R$ 188 mil reais, que a Prefeitura, através da emenda do vereador Byron, passa a proporcionar para a população como um momento de felicidade, alegria e de cidade inclusiva”, destacou.

O vereador Byron também salientou sobre a importância da iniciativa, sobretudo, pelos equipamentos beneficiarem uma parte necessitada da população e estarem localizados em pontos estratégicos da cidade, em praias com um grande fluxo de pessoas.

“Fico muito feliz que, através da emenda executada pela Prefeitura, a gente possa trazer para as pessoas para usufruir da praia, não só com a acessibilidade, mas com a oferta também de equipamentos de ginástica ao ar livre. Essa emenda está proporcionando que pessoas com deficiência possam ter mais de dois pontos de banho aqui em Aracaju. Já existe um na praia José Sarney, onde temos o polo do projeto Estrelas do Mar, e agora, através da emenda, temos mais de dois pontos, na praia da Cinelândia, que é uma das praias mais visitadas e frequentadas de Aracaju, e no Havaizinho. A Prefeitura também está entregando dois contêineres nessas duas praias para guardar os equipamentos e três tendas infláveis que vão garantir que as pessoas com mobilidade reduzida possam aguardar o momento de ter acesso ao mar abrigadas. Essas ações contribuem para a melhoria da qualidade de vida do povo de Aracaju”, afirmou.

O advogado Daniel da Silva, de 34 anos, estava na praia da Cinelândia no ato de entrega dos materiais e aprovou a iniciativa da Prefeitura. Segundo ele, as cadeiras anfíbias e os demais equipamentos disponibilizados pela gestão municipal é uma oportunidade para que as pessoas com deficiência se sintam mais incluídas na cidade.

“Essa é uma iniciativa excelente, porque agora toda pessoa com dificuldade de locomoção vai ter a oportunidade de tomar um banho de mar. Um ato simples que é um banho de mar, mas que pode se tornar raro para quem tem mobilidade reduzida. Hoje, essa iniciativa vai possibilitar esse tipo de oportunidade que pra nós é comum, é habitual. É um momento em que a população de Aracaju e os turistas estão ganhando mais essa oportunidade. É uma iniciativa que gera uma sensação de bem-estar e qualidade de vida, possibilitando mais igualdade, mais inclusão na vida dessas pessoas”, explicou.

Foto: Marcos Panxão/PMA