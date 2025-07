PMA inaugura nesta segunda a Unidade de Qualificação Profissional da Fundat

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), inaugura nesta segunda-feira (14), às 16h, a Unidade de Qualificação Profissional (UQP) no bairro Santa Maria.

A cerimônia acontecerá na Avenida Alexandre Alcino, nº 18, próximo ao CRAS e ao Conselho Tutelar.

Homenageando o juiz Edinaldo César Santos Júnior, a unidade levará o seu nome devido aos serviços prestados em defesa dos mais vulneráveis e dos direitos humanos. A nova UQP chega com o objetivo de fortalecer a política de formação e desenvolvimento profissional da capital. O espaço vai ampliar a oferta de cursos gratuitos voltados à inserção de moradores do bairro e da região no mercado de trabalho.

A gestão municipal disponibiliza os serviços da Fundação em pontos estratégicos da capital, assegurando possibilidades de desenvolvimento profissional e, consequentemente, mais dignidade. Os serviços da Fundat no momento estão presentes em quatro Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) espalhadas pela cidade, como a Maria Emília dos Santos (Dona Bibi), no bairro Santos Dumont; Professor Guiomar Conceição Brito dos Santos, no Mosqueiro; Cléa Maria Brandão, no bairro Coroa do Meio; e a unidade Juiz Edinaldo César Santos Júnior, que será inaugurada no Santa Maria; contando ainda com um posto de atendimento no bairro Olaria, além da sede localizada no calçadão da Rua Laranjeiras, no Centro.

A UQP Juiz Edinaldo César Santos Júnior contará com departamentos de atendimentos a Carteira de Identidade Nacional (CIN); orientação e cadastro de currículos, inscrição de cursos de qualificação, abertura e processos relacionados ao MEI, e cadastro de currículos; orientação e inscrição para cursos de qualificação profissional, cozinha, banheiro com acessibilidade e social.

Mais uma entrega da gestão municipal, que fortalece o compromisso com a população aracajuana e amplia a intermediação de novas oportunidades.

Foto AAN