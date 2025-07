PMA inaugura nova sede de Unidade de Qualificação Profissional no Santa Maria

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), inaugurou, na tarde desta segunda-feira, 14, a sede da Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Santa Maria – Edinaldo César Santos Júnior. Agora situada na Avenida Alexandre Alcino, próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Conselho Tutelar do bairro, o novo espaço é mais amplo e acessível aos moradores.

Com a UQP, a gestão municipal fortalece a política de formação e desenvolvimento profissional da capital sergipana, ampliando a oferta de cursos gratuitos e oportunidades no mercado de trabalho aos moradores do bairro e regiões circunvizinhas.

“O Santa Maria é um bairro muito populoso, que necessita desse espaço para ter autonomia e liberdade. A partir de amanhã, teremos em funcionamento esta unidade tecnológica, de aprendizado e capacitação”, disse a prefeita Emília Corrêa durante a solenidade. “Muitas vezes, não falta oportunidade. Falta o que a prefeitura, por meio da Fundação, está fazendo: capacitar, preparar, qualificar, para quando as oportunidades vierem os jovens tenham as portas abertas. Essa inauguração é uma porta aberta para chegar ao emprego. Isso vai fazer uma diferença nas famílias, no bairro de Santa Maria e na cidade de Aracaju”, enfatizou.

Além de realizar inscrição em cursos e cadastrar seu currículo profissional, a população vai ter acesso rápido aos serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), orientações para o Microempreendedor Individual (MEI) e outros atendimentos voltados à empregabilidade e ao empreendedorismo.

Helen Kelman, recepcionista no bairro, conta que achou a nova localidade estratégica e muito bem estruturada. “Na minha opinião, essa localidade é bem melhor para uma UQP. Está muito mais visível e perto de outros órgãos importantes, mais fácil de encontrar. Isso uniu o útil ao agradável, porque quem já chega ao CRAS sem documento já tem a Fundat por perto para poder tirar a sua primeira ou segunda via. Eu mesma tirei a minha nova carteira de identidade na Fundat do Santa Maria”, afirmou.

Mariana Castro já participou de três cursos fornecidos pela Fundat e avaliou bem o novo endereço. “É muito beneficente pra gente da comunidade. Tem muitas mães de família que hoje dependem muito disso porque sustentam sua casa sozinhas. Esse também é o meu caso. Tem que ir se atualizando e se aperfeiçoar cada vez mais no conhecimento, e assim poder levar a nossa vida como desejamos e realizando sonhos”, disse a dona de casa que, com a última formação no curso de doces e salgados, agora cria expectativa com o curso de informática.

Em Aracaju, já foram implantadas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) em pontos estratégicos: Maria Emília dos Santos (Dona Bibi), no bairro Santos Dumont; Professor Guiomar Conceição Brito dos Santos, no Mosqueiro; Cleia Maria Brandão, no bairro Coroa do Meio; e a unidade Juiz Edinaldo César Santos Júnior, recém-inaugurada no Santa Maria. A Fundat conta, ainda, com um posto de atendimento no bairro Olaria, além da sede localizada no calçadão da Rua Laranjeiras, no Centro.

“Nós tínhamos uma unidade que era deficitária. Grande, porém não atendia a todos os anseios. Uma unidade em que o custo para os cofres era quatro vezes mais o que a gente tem hoje aqui. Então, vimos que a proximidade de outras unidades da prefeitura seria muito mais interessante para a população”, explicou a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg. Ela definiu o momento como “uma alegria muito grande, no cumprimento da verdadeira missão que o ente público tem que ter: de se aproximar mais e mais da população, da comunidade, das pessoas”. Ainda segundo a presidente, a estrutura da atual UQP conta com uma sala ampla de tecnologia, sala de aula para outros cursos de qualificação, uma cozinha equipada para aulas envolvendo alimentos, e um espaço para atendimento e emissão de documentos.

Homenagem

O nome da UQP homenageia o auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) Edinaldo César Santos Júnior, que morreu em junho deste ano. A homenagem foi atribuída ao juiz em razão dos serviços prestados em defesa dos mais vulneráveis e dos direitos humanos.

Janara Santos, viúva do homenageado, esteve na solenidade com os seus familiares e recebeu flores da prefeita. “A fé dele em Deus deixou frutos e a Fundat é fruto da fé que ele tinha e da luta que ele tinha para tornar este mundo mais igual”, ponderou Janara sobre o esposo Edinaldo. “Ele tinha um olhar especial para o Santa Maria, ele tinha um olhar especial para as pessoas negras, e a fé dele é real, porque a fé deixa resquícios, indícios, evidências, obras… E uma delas é esta homenagem feita, que tem um significado enorme para a gente enquanto família, porque é a materialização do que ele realmente acreditava”, concluiu.

“Ele queria dar oportunidade a todas as pessoas, independente da renda, independente da cor, para que todos conseguissem chegar aonde ele chegou e passarem de onde ele chegou também. Isso só mostra quem ele era, porque ele não nasceu em berço rico, ele não teve muitas oportunidades em questão de ligações com o jurídico, e ele criou tudo o que ele fez do zero”, concluiu a filha Mariana Santos.

Durante a cerimônia, a prefeita Emília Corrêa e a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, receberam homenagem da COOPTASMAR, COOPTRAZUL, COOPTASAN e COOPTAÇAJU, cooperativas do transporte complementar da Zona Sul.

Também estiveram na solenidade o juiz Pablo Moreno, pastor Jailson, diácono Joel Pereira e os vereadores Lúcio Flávio, Bigode, Joaquim da Janelinha e Levi Oliveira, além do deputado Georgeo Passos e os representantes de órgãos e secretarias vinculados à prefeitura, Dilermando Júnior, Edna Amorim, Simone Valadares, Ricado Silva e Valéria Bispo.

Foto: Diane Queiroz