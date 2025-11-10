PMA INVESTE NA DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ PARA MELHORAR O TRÁFEGO E AMPLIAR A SEGURANÇA VIÁRIA

A duplicação da Ponte Godofredo Diniz representa um dos maiores investimentos recentes da Prefeitura de Aracaju na mobilidade urbana da capital. Com obras em andamento e investimento de R$ 41,4 milhões em recursos próprios do município, a intervenção tem por objetivo reduzir congestionamentos, encurtar o tempo de deslocamento e garantir mais segurança para motoristas, pedestres e ciclistas que transitam diariamente entre o Centro, a Coroa do Meio e o bairro Atalaia.

A ponte é um dos principais eixos de ligação da cidade, conectando as avenidas Delmiro Gouveia e Beira Mar, por onde passam milhares de veículos todos os dias. Com o aumento constante do fluxo, especialmente nos horários de pico, a estrutura atual se tornou insuficiente para comportar o volume de tráfego. A duplicação surge, portanto, como uma alternativa para um dos pontos de retenção viária de Aracaju.

A nova estrutura, paralela à ponte existente, terá 160 metros de extensão, três faixas de rolamento, ciclovia, faixas exclusivas para pedestres, guarda-corpos, pavimentação asfáltica moderna e iluminação em LED. Com a ampliação, a capacidade de tráfego será dobrada, tornando o deslocamento mais ágil e seguro. Além da duplicação, a obra também inclui melhorias nos acessos, com a criação de uma nova faixa de tráfego até a Avenida Francisco Porto, a ampliação do sistema de drenagem para evitar alagamentos e a recuperação do calçadão da 13 de Julho, que será integrado à ciclovia e às áreas de passeio.

Segundo o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, o projeto é mais do que uma obra de engenharia, é um marco no planejamento urbano da cidade. “A duplicação da Ponte Godofredo Diniz e do pontilhão sob a Avenida Beira Mar é um investimento essencial para o futuro da mobilidade em Aracaju. Quando concluída, a obra vai proporcionar deslocamentos mais rápidos, reduzir congestionamentos e garantir mais segurança para todos os usuários da via. Sabemos que o período de execução pode causar transtornos temporários, mas pedimos a paciência e a colaboração da população, porque os benefícios serão permanentes”, conclama o superintendente.

Além de solucionar os gargalos no tráfego, a obra traz impactos positivos diretos na acessibilidade, na valorização paisagística e no fortalecimento da mobilidade sustentável.

Outro destaque é a ampliação do sistema de drenagem sob a Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, no acesso à Francisco Porto, que vai aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais da região do Parque Tramandaí. Essa melhoria estrutural reduzirá riscos de alagamentos e aumentará a durabilidade do pavimento, beneficiando toda a população que circula pela área.

De acordo com o diretor de Obras Públicas da Emurb, Walter Castro, a duplicação da ponte representa não apenas uma melhoria viária, mas um passo importante para o desenvolvimento urbano de toda a região.

“Essa obra vai impulsionar significativamente o avanço urbano e econômico do entorno. A obra vai facilitar o acesso, valorizar imóveis e atrair novos empreendimentos. Estamos falando de uma transformação que ultrapassa o aspecto da mobilidade: é uma requalificação completa de uma das áreas mais dinâmicas da cidade”.

Foto: Ascom/Emurb