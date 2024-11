PMA já coletou 134 mil T de resíduos descartados irregulamente

De janeiro a outubro de 2024, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) coletou 134.743 toneladas de resíduos na capital sergipana. Esses números refletem o esforço da Prefeitura de Aracaju para enfrentar um problema crescente: o descarte irregular de resíduos que impacta diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a paisagem urbana.

O descarte irregular de resíduos é crime ambiental, sujeito à multa, conforme a Lei Municipal n.º 1.721/91, que proíbe expressamente o lançamento ou depósito de qualquer tipo de resíduo em terrenos ou logradouros públicos.

Em Aracaju, a Emsurb atua permanentemente para combater esse problema, e faz isso com limpeza periódica, construção de ecopontos, implementação de Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos, os PEVs, realização de ações de conscientização da população, com as equipes de educação ambiental.

“Realizamos várias ações que podem educar a população para não descartar resíduo nas ruas de Aracaju. Além da coleta domiciliar diária, a administração municipal tem coleta regular em pontos de descarte ilegal da capital, que inclui intervenções em cerca de 250 pontos críticos da cidade. Para combatê-lo, a empresa municipal tem intensificado ações de limpeza, monitoramento e conscientização, além de ampliar os locais adequados para descarte, como os ecopontos”, explica Bruno Moraes, presidente da Emsurb.

Os principais locais de descarte irregular são as avenidas Maracaju, Jorge Pereira Porto, Antônio Góes, Mário Jorge de Menezes Vieira. Em todos esses pontos, equipes da Emsurb atuam com maquinário pesado, como caminhões-caçamba, para garantir a rápida remoção dos resíduos. Segundo o gerente de limpeza, Felipe Brasil, o trabalho nunca para.

“Quando identificamos acúmulos, incluímos a limpeza na programação do dia ou do dia seguinte. Apesar desse esforço, é fundamental a conscientização da população para descartar os resíduos nos locais corretos”, relata.

Entre os resíduos descartados de forma clandestina estão materiais da construção civil, lixo domiciliar e volumosos. Para minimizar o problema, a prefeitura investe em educação ambiental, promovendo campanhas e ações presenciais nos locais mais afetados.

Lauro Maia, diretor Operacional da Emsurb, reforça a importância do trabalho educativo. “Nossos educadores ambientais orientam a população sobre os danos do descarte irregular e divulgam alternativas como os ecopontos, que são gratuitos e acessíveis”, orienta.

Denúncias

A Emsurb destaca que a solução para o descarte irregular também depende da colaboração da população. Além de utilizar os serviços disponíveis, como coleta domiciliar e ecopontos, os cidadãos podem denunciar práticas de descarte irregular à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), pelos telefones (79) 3225-4173 e 3225-4174, ou pelo WhatsApp (79) 98135-6961.

Foto: Ascom | Emsurb