PMA lança programa Aracaju Segura com foco na proteção da população

A Prefeitura de Aracaju lançou na manhã desta quarta-feira, 23, o programa “Aracaju Segura – Segurança nos bairros e no trânsito”. A ideia é implantar uma nova política de segurança urbana e viária em Aracaju, com uso de tecnologia de ponta. Com foco na prevenção, monitoramento em tempo real e resposta rápida a situações de risco, o programa é coordenado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e pela Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), e aposta na tecnologia como aliada da proteção à população.

Durante o lançamento, a prefeita Emília Corrêa destacou o programa como mais uma entrega do plano de governo e ressaltou que a proteção da população de Aracaju, é um compromisso da sua gestão. “Essa é mais uma entrega que estava no nosso plano de governo. Eu sempre digo que o nosso livro do dia a dia é o plano de governo, e a gente tem cumprido cada etapa com responsabilidade. Segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. E, nesse sentido, estamos fazendo nossa parte, investindo em tecnologia para proteger vidas. São mais de 200 câmeras espalhadas por toda a cidade, além dos totens de segurança, que reforçam a presença do município nos bairros. Isso mostra a nossa preocupação real com a tranquilidade da população”.

“Com essa tecnologia, com todas essas imagens que certamente vão elucidar situações complicadas. Não é um programa de multas, mas é importante destacar que qualquer imagem de crime, por exemplo, essas imagens, caso seja necessário, serão encaminhadas para a Polícia Civil, para o Ministério Público, para o Judiciário. Então a elucidação dos processos também vão ser facilitadas com esse sistema de monitoramento do Aracaju Segura. É um ganho real para a população”, pontua a gestora.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, destacou o papel do cercamento eletrônico na segurança pública. “Tudo foi pensado para a segurança. Com o cercamento eletrônico, todos os veículos que entram ou saem da cidade hoje serão vistos. O objetivo não é autuar, mas prevenir. A polícia judiciária, civil ou federal poderá acessar essas imagens para elucidar crimes e melhorar a resposta às ocorrências”, explicou.

Com investimento de R$ 12,7 milhões, o cercamento eletrônico da cidade conta com a instalação de 207 câmeras inteligentes em pontos estratégicos, como corredores viários e terminais de integração. Os equipamentos realizam leitura automatizada de placas, com monitoramento 24 horas pelo Centro de Controle Operacional da SMTT. O sistema está integrado a bancos de dados nacionais, fortalecendo a capacidade de atuação preventiva e investigativa.

O coordenador do Centro de Controle Operacional (CCO), Fábio Bulandeira comentou a abrangência da ação. “A Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT e da Semdec, lança 207 câmeras de monitoramento e fiscalização eletrônica na capital. São câmeras que vão garantir a mobilidade urbana e a segurança para a população da nossa capital”, afirmou.

Outro eixo do programa é a implantação dos Totens de Segurança Inteligente, posicionados em locais de grande circulação como a Orla da Atalaia, Feira do Santa Maria, Mercado Central e Rodoviária Nova. Com 4 metros de altura, os totens possuem câmeras 360°, botão de emergência e comunicador de alta potência, conectados à central da Guarda Municipal de Aracaju. O investimento anual nesse eixo é de R$ 2,1 milhões.

Para o secretário da Semdec, André Davi, a combinação entre tecnologia e presença humana é o principal diferencial da iniciativa. “O Aracaju Segura é um programa que alia a tecnologia à força humana. Nosso objetivo é transformar Aracaju na cidade mais segura, tanto em recursos humanos quanto tecnológicos. A tecnologia que estamos usando aqui é a mesma de grandes centros como São Paulo. O foco é prevenir, agir com agilidade e também contribuir no pós-crime, compartilhando provas com os órgãos competentes sempre que for necessário”, afirmou.

Já o comandante da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor Ricardo Silva, ressaltou a importância da tecnologia como aliada na atuação da corporação. “Temos o corpo técnico e o efetivo, mas em algumas situações não conseguimos estar em todos os lugares. A tecnologia nos ajuda a chegar com precisão e rapidez, oferecendo à população o que ela mais precisa em situações críticas que é a resposta rápida. Isso faz toda a diferença no trabalho que a Guarda Municipal desenvolve”, destacou.

Confira a distribuição das câmeras por localidade

Corredor Hermes Fontes

Corredor Beira Mar

Corredor Augusto Franco

Corredor Jardins

Diversos pontos estratégicos da cidade (Cercamento Eletrônico)

Terminais de Integração (Mercado, Atalaia, DIA, Maracaju e Rodoviária Nova)

Locais onde estão instalados os totens de segurança

Arcos da Orla – Av. Santos Dumont, s/n, Atalaia

Mercado Central – Rua Antipas Costa, 2, Industrial

Praia Formosa – Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes, 13 de Julho

Calçadão da João Pessoa – Rua João Pessoa, Centro

Cruzamento da Av. Carlos Firpo com Mamede Paes Mendonça

Feira do bairro Santa Maria – Av. Alexandre Alcino, 3001, Santa Maria

Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova)

Praça Dom José Thomaz – Bairro Siqueira Campos

Avenida Santa Gleide

Cinelândia – Av. Santos Dumont, 631, Atalaia

Foto Ronald Almeida – Secom PMA