PMA leva palestra sobre descarte e sustentabilidade aos estudantes do Senai

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizou na última quinta-feira, 23, uma palestra sobre descarte de resíduos e sustentabilidade para os alunos do curso de Segurança do Trabalho, do Senai Sergipe. A secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, foi a ministrante e abordou a importância da sustentabilidade nas práticas empresariais, levando temas como auditoria ambiental, consciência ecológica e o papel do poder público na gestão de resíduos e descarte adequado.

A atividade fez parte do conteúdo de Gestão de Auditorias em Segurança do Trabalho, disciplina que discute como o cuidado com o meio ambiente deve estar presente na rotina das organizações. Durante o encontro, os alunos puderam compreender de forma prática como a atuação da Sema contribui para o fortalecimento das políticas ambientais da capital e para a promoção de uma Aracaju mais sustentável.

Durante a palestra, a secretária Emília Golzio destacou a importância de aproximar o poder público das instituições de ensino e fomentar o senso de corresponsabilidade ambiental entre os jovens. “É sempre enriquecedor dialogar com estudantes que estão se preparando para o mercado de trabalho com uma visão voltada à sustentabilidade. Nós discutimos as principais problemáticas ambientais aqui de Aracaju e apresentamos as medidas que a Secretaria tem adotado para cumprir as agendas e aprimorar os procedimentos ambientais. Ressaltamos o engajamento da população e destacamos que estamos sempre abertos a ouvir, acolher e somar com a comunidade na busca por soluções para os desafios ambientais”, afirmou Golzio.

Além da troca de conhecimentos, a ocasião também proporcionou a doação de mudas nativas, cedidas pelo Horto Municipal. “Pensamos em trazer esse tema para dentro da sala de aula como forma de conectar teoria e prática. A presença da secretária foi fundamental para mostrar aos alunos que sustentabilidade e responsabilidade ambiental são valores que devem fazer parte da rotina de qualquer empresa”, destacou a professora e representante do Senai, Andréia Mota.

