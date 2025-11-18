PMA leva serviços e cidadania a comunidade do Siqueira durante a 10ª edição do Giro Fundat

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), realizou, na tarde desta segunda-feira, 17, a décima edição do Giro Fundat, nas instalações da Igreja Batista Memorial, no bairro Siqueira Campos. Foram ofertados atendimentos gratuitos à população, com serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), cadastro de currículo para vagas de emprego, inscrições em cursos de qualificação profissional, atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis.

Na sala de bem-estar, moradores tiveram acesso a serviços de corte de cabelo, design de sobrancelhas, hidratação e esfoliação facial, além de massagem. O público também pôde conferir uma oficina e uma feira de gastronomia com empreendedoras formadas em cursos da Fundat.

Dentro do programa QualificAju, foram ofertados cadastros para oficinas on-line que começam a partir desta terça-feira, 18, nas áreas de Educação financeira, Libras básica, empreendedorismo, rotinas administrativas, oratória e “Os 6Ps de um negócio”. O Balcão de Negócios também realizou encaminhamentos para vagas e entrevistas de emprego.

A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, destacou a importância de levar os serviços da fundação para perto de quem mais precisa. “Estamos aqui no Siqueira Campos com todas as nossas ações. Já são dez edições do Giro Fundat. A Prefeitura de Aracaju está fazendo a parte dela como ente público, qualificando as pessoas para que elas tenham dignidade”, afirmou, ao convidar a juventude para participar da Capacitação da Empresa Protagonista, cuja segunda etapa de capacitação se inicia nesta terça-feira,18.

Ela reforçou ainda a relevância de ter um ofício em diferentes áreas, como os cursos de telemarketing e de informática básica, oferecidos gratuitamente pela Fundat, lembrando que o domínio da computação é essencial para a vida profissional e social, inclusive para os mais velhos. “A partir de amanhã (terça-feira), esses jovens terão a oportunidade, poderão ter uma vida digna porque não acredito em vida digna sem suor”, afirmou a presidente.

Primeiro emprego

O frentista Cleômenes Pereira, morador do conjunto Lourival Baptista, também buscou atendimento pensando no futuro da filha. “Minha filha tem 16 anos, estuda o nono ano e já quero que ela consiga emprego. Ela tem que aproveitar as oportunidades. E o que depender de mim ela vai ter. Eu trabalho muito, não tenho muito tempo para ir ao centro ou shopping, mas como a prefeitura veio fazer este serviço perto da minha casa, ficou mais fácil para mim. Já fiz o cadastro dela e espero que dê tudo certo”, afirmou.

Depois de 14 anos, o auxiliar de mecânico industrial Juarez dos Santos, 59 anos, voltou a tirar sua carteira de identidade. “Eu não tinha muito tempo. Não tinha muitas condições de me deslocar, mas estava passando por aqui perto. Disseram que era fácil tirar a carteira. Acreditei. Entrei. E agora já fiz todo o encaminhamento para receber o documento”, disse Juarez, que soube do Giro Fundat pela televisão.

Quem não perdeu a oportunidade de utilizar a sala de bem-estar foi Fabiana Rodrigues dos Santos, moradora do Santos Dumont. Ela foi em busca de informações sobre o primeiro emprego da filha e acabou aproveitando para cortar o cabelo. “É muito importante a prefeitura estar perto dos bairros. Soube desta ação de hoje pelo Instagram da Fundat. Espero que tenha sempre serviços como esse para a população. Deixei meu filho na escola e vim pra cá. Apesar de morar em outro bairro, está valendo a pena”, contou Fabiana.

Já José Carlos dos Santos, 72 anos, saiu de São Cristóvão para aproveitar os serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia. “Graças a Deus, está tudo bem com a minha saúde. O resultado foi dentro do esperado”, afirmou, satisfeito, ressaltando que nunca havia participado de uma ação desse porte.

Oficinas e Feira Gastronômica

O público também pôde conferir duas oficinas na Cozinha Show, ministrada pela chefe Cilene Chagas e uma feira de gastronomia com empreendedoras qualificadas pelos cursos da Fundat. A ex-aluna Adriane Ramos, 27 anos, concluiu em outubro o curso de Bolos Decorados e Sobremesas Finas e, nesta edição, pôde expor seus produtos na entrada do evento. “Está sendo uma oportunidade muito boa para o público conhecer meus produtos. Espero continuar aprendendo e a trabalhar nesta área porque eu amo cozinhar”, afirmou, celebrando a transição de estudante para empreendedora.

A realização da décima edição do Giro Fundat na Igreja Batista Memorial marca a primeira ação conjunta entre a instituição religiosa e a fundação, após reunião realizada na semana passada. O pastor da igreja, Jaelson dos Santos, disponibilizou o anexo do templo para acolher a ação. “Hoje, estamos concretizando o início de uma grande parceria entre a Igreja Batista Memorial e a Prefeitura, por meio da Fundat. Nesta ação rápida, pela movimentação que vem tendo, já estamos vendo que está dando resultado”, afirmou o pastor, que cedeu mais de seis salas, além da cozinha, para as atividades sociais.

Giro Fundat

A décima edição contou com o apoio de parceiros institucionais que fortalecem as ações do Giro Fundat, entre eles Natura e Avon, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e o Centro de Ensino Liderança e Formação (Celf).

Com o Giro Fundat, a gestão municipal reforça o compromisso de levar oportunidades e dignidade a todas as regiões da cidade. A iniciativa, executada pela Fundat, representa um olhar atento e sensível da Prefeitura de Aracaju para os bairros, aproximando a população dos serviços públicos e promovendo inclusão social e desenvolvimento local.

Locais de todas as edições do Giro Fundat:

10ª – Siqueira Campos

9ª – Bairro América

8ª – Soledade

7ª – Bugio

6ª – Mosqueiro

5ª – Santa Maria

4ª – Santos Dumont

3ª – Coroa do Meio

2ª – 17 de Março

1ª – Olaria

Foto: Ascom Fundat