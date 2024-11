PMA oferta 390 vagas para cursos e oficinas presencial e online

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), oferece, no mês de novembro, 390 vagas para cursos e oficinas para qualificação profissional, nas modalidades presencial e online.

As inscrições devem ser realizadas a partir da próxima quinta-feira, dia 7. Para as vagas de cursos presenciais, as inscrições, que seguem abertas até quando houver vagas disponíveis, são feitas na sede da Fundat, nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP), nas entidades parceiras, ou através da internet.

Já as inscrições para as oficinas e cursos online só poderão ser realizadas através deste link.

Entre as opções de cursos disponíveis estão: Noções de Saúde e Segurança do Trabalho, Automaquiagem, Oficina de Brigadeiros Gourmet, Práticas Administrativas, Técnicas Básicas de Peso de Porta.

Os interessados em participar dos cursos presenciais precisam ter idade a partir de 16 anos e deverão comparecer às inscrições presenciais com RG, CPF e Comprovante de Residência da capital.

Os links das oficinas e do curso online serão enviados através do e-mail cadastrado no momento da inscrição. Lembrando que, o pré-requisito das aulas online, é ter a partir de 14 anos de idade.

Confira os cursos disponíveis:

Oficinas online

A Arte de Recepcionar

Data: 25/11/2024

Horário: 19h às 21h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Noções de Saúde e Segurança do Trabalho

Data: 26/11/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Práticas Administrativas

Data: 27/11/2024

Horário: 19h às 21h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Empreendedorismo e Marketing

Data: 28/11/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Oficina de Cupcake Temático

Data de início: 18/11/2024

Data de encerramento: 21/11/2024

Horário: 08h às 12h

Carga horária: 12h

Local: UQP Santos Dumont

Pré-requisito: Fundamental Il Incompleto (16 anos)

Técnicas Básicas em Peso de Porta

Data de início: 18/11/2024

Data de encerramento: 27/11/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 30h

Local: UQP Santos Dumont

Pré-requisito: Fundamental l Incompleto (16 anos)

Automaquiagem

Data de início: 18/11/2024

Data de encerramento: 27/11/2024

Horário: 08h às 12h

Carga horária: 30h

Local: UQP Santa Maria

Pré-requisito: Fundamental Completo (16 anos)

Noções Básicas de Primeiros Socorros

Data de início: 18/11/2024

Data de encerramento: 29/11/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 40h

Local: UQP santa Maria

Pré-requisito: Médio Completo (16 anos)

Oficinas de Brigadeiro Gourmet

Data de início: 26/11/2024

Data de encerramento: 28/11/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 12h

Local: RAHAMIM

Endereço: rua 32, 122, conjunto Padre Pedro, bairro Santa Maria

Pré-requisito: Fundamental lI Completo (16 anos)

Técnicas Básicas de Design de Sobrancelhas

Data de início: 25/11/2024

Data de encerramento: 04/12/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 32h

Local: Terezinha Meira

Endereço: rua Deputado Reinaldo Moura, 170, bairro José Conrado de Araújo

Pré-requisito: Fundamental l Incompleto (16 anos)

Oficina de Técnicas em Maquiagem

Data de início: 27/11/2024

Data de encerramento: 28/11/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 8h

Local: NOSSO LAR

Endereço: rua Professor João Batista, 85, conj. Orlando Dantas, bairro São Conrado

Pré-requisito: Fundamental ll Incompleto (18 anos)