PMA realiza mudanças no trânsito de Aracaju no Dia de Finados no domingo

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que realizará alterações temporárias no trânsito neste domingo, 2 de novembro, em razão das comemorações do Dia de Finados. Agentes da SMTT estarão no entorno dos principais cemitérios da cidade para organizar o fluxo de veículos e garantir segurança e mobilidade para visitantes e pedestres.

O coordenador de Trânsito da SMTT, Walter Faro, destaca que as equipes estarão concentradas na supervisão do tráfego e na orientação dos motoristas nas áreas próximas aos cemitérios, garantindo a fluidez no trânsito e segurança para os visitantes. “Estaremos atuando intensamente nas regiões dos cemitérios para evitar estacionamentos irregulares, organizar o tráfego e proporcionar tranquilidade aos visitantes. Nosso objetivo é que todos possam se deslocar com segurança durante o Dia de Finados.”

Intervenções

A SMTT realizará dois bloqueios das 6h às 18h em frente ao Cemitério São João Batista, um dos mais visitados no Dia de Finados, impedindo o fluxo de veículos no trecho que vai da rua Frei Luiz Canelo de Noronha até a rua Poeta José Sampaio. Os condutores que precisam trafegar por esse trecho terão como principal via alternativa a rua Acre.

Já no cemitério Colina da Saudade, no bairro Jabotiana, os agentes estarão presentes para evitar o estacionamento irregular ao lado do canteiro central da avenida Coronel Sizino da Rocha, também das 6h às 18h. O trânsito será organizado no entorno do Cemitério da Cruz Vermelha, no bairro Getúlio Vargas, das 6h às 12h, garantindo maior segurança e fluidez para os visitantes.

No período das 6h às 18h, os agentes da SMTT irão organizar o trânsito no entorno dos cemitérios Santa Isabel e São Benedito, localizados em frente a Praça dos Expedicionários no bairro Siqueira Campos. e no entorno do Cemitério Helena Bandeira, no bairro Atalaia, onde os agentes estarão presentes para manter a mobilidade urbana no local.

Foto: Ascom/SMTT