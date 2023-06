PMA realizará vacinação em ação pela Paz nas Escolas nesta quinta

Nesta quinta-feira, 22, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), levará o serviço de vacinação para o público da Caravana Juventude pela Paz nas Escolas, ação que será realizada pelo governo federal, das 13h30 às 17h, no Colégio Estadual Secretário de Estado Francisco Rosa, no bairro Bugio. A caravana é uma iniciativa que faz parte das ações do Grupo de Trabalho Interministerial de Prevenção e Enfrentamento da Violência nas Escolas, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde da SMS, Janaina Cavalcante, esta é mais uma estratégia da SMS com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e garantir mais proteção à saúde da população aracajuana.

“Nossa equipe da SMS irá ofertar a atualização da caderneta vacinal para as crianças a partir de nove anos na ação da Caravana que promoverá um dia de atividades culturais, esportivas e científicas, e oferecerá oficinas com especialistas em diversos temas, além de palestras e apresentações sobre direitos para crianças, adolescentes e jovens”, explica.

Vacinas ofertadas na Caravana

Segundo a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, serão ofertadas as vacinas contra Meningocócica ACWY; dT Hpv; Tétano duplo adulto; Hepatite B; Tríplice Viral; Influenza e Covid-19, para todas as pessoas a partir dos nove anos.

“Manter a carteira de vacinação em dia diminui a probabilidade de contrair diversas doenças, seja na fase inicial da vida, ainda bebê, ou mesmo já adulto. Desta forma, estamos promovendo mais esta ação de vacinação contra as principais doenças que atingem crianças, jovens, adultos e idosos. É essencial que todos se sensibilizem da importância de se vacinar, pois com saúde não se brinca”, enfatiza.

Ainda segundo a coordenadora, para que seja possível elevar a cobertura vacinal, a população precisa ficar atenta ao calendário de vacinação, inclusive para tomar as doses de reforço. “Em caso de dúvida, para confirmar se falta tomar alguma vacina, é só comparecer com o cartão de vacinação a uma UBS, que a equipe da saúde fará a avaliação e, caso haja alguma pendência, fará a aplicação do imunizante”, orienta Larissa.

