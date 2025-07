PMA vistoria casas do Residencial Carlos Pinna para avaliar condições estruturais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Unidade de Coordenação de Programas (UCP) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), composta pelas Secretarias da Família e da Assistência Social (Semfas), Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Defesa Social e da Cidadania (Semdec), Meio Ambiente (Sema) e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), realizou a vistoria de casas do Residencial Carlos Pinna, localizado na zona Norte, para verificar riscos estruturais devido à construções irregulares.

A equipe técnica percorreu diversas casas identificadas previamente com possíveis intervenções irregulares, como ampliações, anexos que podem comprometer a segurança das edificações originais. O trabalho consistiu na análise estrutural dos imóveis, registro fotográfico, conversa com os moradores e levantamento de dados para elaboração de relatórios técnicos.

Diretora de gestão social da habitação e políticas de transferência de renda da Semfas, Clarice Mandarino explica que a presença da Semfas é parte fundamental nessa visita, por ser uma obra que tem um impacto social muito grande.

“Nós acompanhamos a ação, oferecendo suporte às famílias que eventualmente precisam. Tivemos a colaboração dos moradores nesse processo, permitindo o acesso às residências e contribuindo com informações relevantes. Ouvimos também os moradores que se apresentavam a nossa equipe com outras demandas”, disse Clarice.

O técnico de proteção em Defesa Civil, Marcus Mota, afirma que a vistoria é uma forma de prevenir possíveis acidentes. “A Defesa Civil foi acionada no dia de hoje para fazer a vistoria de verificação estrutural nos imóveis que foram entregues pela prefeitura no residencial Carlos Pinna, com o intuito de verificar se algumas estruturas desses imóveis foram abaladas com a modificação que foi feita pelos proprietários, trazer segurança para os moradores e dar um embasamento para que eles possam construir com maior segurança”, enfatizou Marcus.

A Semfas reforça o trabalho nessa localidade com equipes do Cadastro Único da Diretoria de Habitação, além disso, é desenvolvido junto à comunidade o Projeto de Trabalho Social (PTS), em parceria com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Carlos Fernandes de Melo, onde os moradores participam de rodas de conversas e cursos profissionalizantes com diversas temáticas.

Foto: Mateus Souza/Semfas