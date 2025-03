POÇO INSTALADO NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA VAI ATENDER MILHARES DE PEREGRINOS

Perfurado em novembro de 2024, o novo poço do Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora só aguardava a ligação com a rede elétrica, para que na sexta-feira, 7, fosse instalado por uma equipe da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), em parceria com a congregação religiosa.

Agora, a água está disponível para uso dos milhares de fiéis, nas mais de 15 peregrinações ao município de Divina Pastora, leste sergipano, programadas para este ano de 2025.

A instalação foi uma demanda levada até o governador Fábio Mitidieri durante a edição do governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, realizada no município no último mês de dezembro. A água do poço vai abastecer o Complexo de Evangelização Nossa Senhora Divina Pastora, infraestrutura criada pelo santuário para receber os devotos, disponibilizando banheiros comunitários para um público que, nos dois principais dias de peregrinação, no segundo domingo de outubro, ultrapassa as 200 mil pessoas.

O santuário acaba de divulgar seu calendário anual de peregrinações. São 15 datas com presença confirmada de romeiros na cidade e que vão começar neste sábado, 8, e a agenda está aberta para que outros grupos de religiosos marquem outras datas de peregrinação ao santuário, o que eleva a demanda pela água do poço.

Padre Jhonatan Michael, pároco do santuário, agradeceu ao governador, ao secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, à ex-prefeita Clara Rollemberg, aos diretores e ao gerente da Coderse pelo poço. “Graças a Deus, o poço artesiano aqui do santuário está pronto. Ele é muito importante porque os peregrinos que vêm a Divina Pastora têm uma necessidade muito grande de banheiro. Então, ano passado, o santuário, com contribuições, se esforçou em construir os banheiros, mas precisava de água. Então, o Governo do Estado atendeu o nosso pedido e fez a perfuração e a instalação do poço. A água é muito boa, e os peregrinos que vêm admirar a Divina Pastora, agora vão poder utilizar dessa bênção de Deus”, relatou o padre Jhonatan.

A Coderse é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri). O diretor de Infraestrutura Hídrica, Ernan Sena, reforça a importância do poço no acolhimento dos devotos da Divina Pastora. “É um investimento do Governo do Estado, a partir da sensibilidade do governador Fábio Mitidieri, no social e na tradição do povo sergipano. Ao mesmo tempo, favorece a economia local, por conta do turismo religioso de peregrinos das várias partes do estado e de fora dele, que se dirigem à cidade todo ano”, frisou.

Fornecendo tubulação, conexões e cabos elétricos, a instalação foi realizada pelos técnicos da Divisão de Instalação de Poços (Dipoços) da Coderse. “O santuário, em forma de parceria, forneceu a bomba submersa elétrica para equipar o poço. Nós contribuímos com o restante do material necessário para interligar a bomba submersa à rede elétrica e fazer chegar a água até à superfície. Além da expertise do nosso pessoal técnico que atuou no serviço”, informou Roberto Wagner, gerente da Dipoços.

Somando a perfuração, bombeamento com limpeza e teste de vazão — realizados por outras equipes de campo da Coderse — e a instalação, o investimento total de recursos do Governo do Estado foi de R$ 53,4 mil. O poço tem 104 metros de profundidade e conta com vazão de 1.886 litros por hora.

Rita de Fátima dos Santos, 61 anos, nascida e criada em Divina Pastora, abriu restaurante na cidade faz um ano. Por conta da procura na peregrinação, construiu o prédio do comércio com seis banheiros. Ela acredita que o poço tubular para abastecer os novos banheiros comunitários do santuário veio para melhorar a situação. “Ajuda a comunidade, porque a comunidade que cedia os banheiros. Cobrava para o pessoal tomar banho e usar o banheiro da casa. Meu banheiro ficava até o portão de saída, cheio de gente para usar o banheiro. Além dos banheiros químicos, que não davam conta. Mas agora, não”, completou.

