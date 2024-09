Poço Redondo: pesquisa confirma liderança absoluta de Aline

A pesquisa realizada pelo Instituto Gadu, em Poço Redondo, reforça o crescimento da candidata à reeleição Aline Vasconcelos (Republicanos) na reta final de campanha. Pela nova pesquisa, na espontânea, Aline tem 14,22% de vantagem sobre o segundo colocado, Vado Gavião (União Brasil); e Dr Manoel Moreira (Solidariedade) possui apenas 1,25% das intenções de voto.

Na espontânea, quando o entrevistador pergunta: “se as eleições fossem hoje em quem o/a senhor(a) votaria para prefeito(a)?” Aline Vasconcelos recebeu 49,13% das indicações de voto; Vado Gavião com 34,91%; e Dr Manoel Moreira tem 1,25% dos votos; não sabiam ou não responderam 13,96% dos entrevistados; e brancos e nulos tiveram 0,75%.

A pesquisa do Instituto Gadu foi realizada nos dias 23 e 24 de setembro, com 401 entrevistados e tem como registro o número SE-08622/2024. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 4,00 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

No cenário induzido, Aline registra 48,88% das intenções de voto, enquanto Vado aparece com 36,41%. Dr. Manoel Moreira (Solidariedade) ocupa a terceira posição, com 3,49%. Os indecisos somam 7,98%, e brancos e nulos, 3,24%.

“A pesquisa tem demonstrado o que temos visto nas ruas, que é resultante de um trabalho sério que estamos desenvolvendo em nosso município. Fizemos muitas obras, temos muitas ações e a população reconhece o nosso trabalho. Eu sou só gratidão ao nosso povo”, afirmou a prefeita Aline Vasconcelos.

Por Assessoria de Imprensa