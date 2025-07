Poço Redondo recebe a 54ª edição do ‘Sergipe é aqui’ no próximo dia 8 de agosto

Criado em 2023 com a missão de descentralizar as ações e serviços ofertados pelo Governo do Estado, o programa ‘Sergipe é aqui’ tem levado, com a estrutura de secretarias e órgãos parceiros, atendimentos que aproximam a população da gestão estadual, promovem cidadania e garantem mais qualidade de vida. Na 53ª edição da iniciativa, será a vez dos mais de 34 mil habitantes de Poço Redondo terem a oportunidade de acessar mais de 160 serviços ao longo do dia 8 de agosto. Com isso, o programa terá marcado presença em todas as cidades do alto sertão sergipano.

A partir das 8h da manhã, o evento, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), estará concentrado no entorno do Colégio Municipal Nossa Senhora Da Conceição. Entre os atendimentos disponíveis estarão a atualização vacinal; doação de sangue e cadastro de medula óssea; emissão de documentos como RG, CPF e ID Jovem; renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); exames médicos, realizados nas carretas do Homem e da Mulher; atendimentos odontológicos; orientações jurídicas e acordos de dívidas; vistoria de veículos, entre outros.

Para o governador Fábio Mitidieri, o ‘Sergipe é aqui’ já se consolidou como o principal programa itinerante do estado. “São 53 edições que já beneficiaram milhares de sergipanos, com mais de 5 mil atendimentos por edição, levando os mais variados serviços da gestão à população de cada município. É um evento muito grande, que conta com a colaboração dos municípios, pois não conseguimos realizar algo assim sem união com as prefeituras locais. As pessoas exercem sua cidadania, utilizam os serviços e facilitam suas vidas por meio do nosso trabalho. A ideia é chegar aos 75 municípios, levando cidadania e qualidade de vida a todo o estado”, destacou.

À frente da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o secretário-chefe Jorginho Araujo ressaltou que o programa é uma ferramenta que busca aproximar o governo das pessoas, especialmente daquelas que moram em regiões mais distantes da capital. “Estamos levando mais de 160 serviços essenciais à população, incluindo atendimentos médicos, emissão de documentos, orientações jurídicas, quitação de dívidas, entre outros. Chegar a cada município e ver que a população está presente, usufruindo de cada serviço, é a certeza de que estamos cada vez mais próximos dos sergipanos”, afirmou.

Para o prefeito de Poço Redondo, Vavo Gavião, receber a última edição do ’Sergipe é aqui’ no Alto Sertão tem gerado grandes expectativas. “É muito gratificante, enquanto gestor, ter essa parceria com o Governo do Estado e poder ofertar tantos serviços aos poço-redondenses. Temos a certeza de que será um dia bastante proveitoso e que todos poderão participar. Ainda faltam 15 dias, mas já estamos providenciando diversos transportes para as comunidades do interior, para que ninguém fique de fora”, ressaltou.

Foto: Luiz Henrique Bugia