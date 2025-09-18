Poço Redondo recebe inauguração da exposição “Mestre Orlando do Couro”

O antropólogo e produtor cultural Bruno Marques convida a imprensa e toda a população sergipana para a inauguração da exposição “Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada”. O evento, realizado em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e a Prefeitura de Poço Redondo, integra a programação do projeto Cultura em Toda Parte – Edição Poço Redondo e acontece no dia 04 de outubro, às 19h, na Galeria de Arte Raimundo Eliete (Praça Eudócia, centro da cidade).

A programação contará com a exibição do documentário homônimo, além de uma roda de conversa com o Mestre Orlando Félix – reconhecido como Patrimônio Vivo da Cultura Sergipana (2023) – e com o antropólogo e produtor cultural Bruno Marques, responsável pela curadoria da mostra e filho do mestre.

Mais do que uma exposição, o momento propõe uma vivência imersiva no saber ancestral do couro, tradição que há mais de 40 anos marca a trajetória de Mestre Orlando, mantendo viva a memória do sertão nordestino e sua identidade cultural.

Sobre o Diretor e Curador

Bruno Marques é antropólogo pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), produtor cultural e diretor do documentário “Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada”.

Sobre o Mestre Orlando do Couro

Nascido em Poço Redondo (SE), Orlando Félix da Cruz é reconhecido como Patrimônio Vivo da Cultura Sergipana pelo edital de Mestres e Mestras da Cultura Popular (2024). Ao longo de mais de quatro décadas, dedica-se à arte de talhar o couro, preservando e transmitindo um saber-fazer que simboliza a resistência e a ancestralidade do povo nordestino.

Realização

A exposição é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital 07/2023 – Ilma Fontes (Demais Linguagens), na categoria artesanato: feiras e mostras itinerantes de artesanato. O projeto conta com apoio da Funcap e da Prefeitura de Poço Redondo.

Texto Bruno Marques