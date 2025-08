Poço Redondo recebe maior ação itinerante do Governo de Sergipe nesta sexta-feira

Com mais de 160 serviços disponibilizados à população, caravana itinerante do Estado chega para beneficiar os mais de 33 mil habitantes do município

A caravana itinerante do programa ‘Sergipe é aqui’ chega a Poço Redondo nesta sexta-feira, 8, completando os sete municípios do alto sertão sergipano contemplados pelo programa. Criada em 2023, a iniciativa tem como foco principal descentralizar os serviços públicos estaduais, levando cidadania a todas as regiões do estado. A 54ª edição será realizada ao longo do dia no entorno do Colégio Municipal Nossa Senhora da Conceição, ofertando mais de 160 serviços à população local e de regiões vizinhas.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o programa reúne diversas secretarias e órgãos parceiros, em uma estrutura itinerante que inclui atendimentos de exames médicos e odontológicos, emissão de documentos como CNI e CPF, atualização de vacinas, cadastro de medula óssea, renovação da CNH, serviços jurídicos, acordos de dívidas e até vistoria veicular.

Para o governador Fábio Mitidieri, o sucesso do ‘Sergipe é aqui’ se deve à escuta ativa direta entre a gestão estadual e as reais necessidades do povo sergipano. “Já alcançamos milhares de pessoas em todas as regiões do estado. A cada edição, levamos dignidade e cidadania a quem mais precisa, unindo forças com as prefeituras locais. Nosso compromisso é visitar todos os 75 municípios sergipanos com essa estrutura”, afirmou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, destacou que o programa tem sido uma ponte entre o governo e a população que vive longe da capital. “Esse programa representa o estado chegando ainda mais perto do cidadão. São dezenas de serviços de saúde, cidadania, justiça e assistência ofertados em um só lugar”, declarou.

Já o prefeito de Poço Redondo, Vado Gavião, celebrou a chegada da ação ao município. “Estamos muito felizes em receber essa edição, que é a última no alto sertão. É um momento histórico para a cidade e um reforço importante na garantia de direitos para a nossa população. Estamos mobilizando transporte para as comunidades mais distantes, garantindo que ninguém fique de fora desse grande mutirão de cidadania”, destacou.

Texto e foto Tirzah Braga