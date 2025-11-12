Poço Redondo  recebe o maior evento turístico do Brasil dedicado ao Cangaço

Entre os dias 27 e 30 de novembro, Poço Redondo, no alto sertão de Sergipe, se torna a Capital Sergipana do Cangaço, recebendo o maior evento turístico-cultural do país voltado à história, memória e pesquisa do cangaço. https://cariricangaco.blogspot.com/2025/11/poco-redondo-e-pedro-alexandre-2025.html
A programação movimenta a cidade e o território, reunindo estudiosos, visitantes, comunidades tradicionais, artistas e gestores públicos. O roteiro inclui:
- Pias das Panelas
- Maranduba
- Curralinho
- Estrada Antônio Conselheiro
- Consagração de Lugares de Memória
- Conferências e palestras
- Roda de conversas
- Visitas técnicas
- Apresentações culturais
- Feira de artesanato
- Lançamento de livros
O evento reforça a importância de Poço Redondo como referência nacional no turismo histórico, valorizando o patrimônio cultural sertanejo e promovendo desenvolvimento econômico, memória e identidade.
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Poço Redondo – Pedro Alexandre
Sertões de Sergipe e Bahia – Nordeste do Brasil
27 NOVEMBRO 2025 QUINTA
NOITE SOLENE ALCINO ALVES COSTA
Praça Eudócia, Centro – Poço Redondo – SE
18h – Inauguração de Feira Cultural
Livros – Artesanato – Banda de Pífanos
19h Formação da Mesa Solene de Abertura
VADO GAVIÃO – Prefeito Municipal de Poço Redondo
MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço
ANTONIO CARLOS VALADARES – Secretário de Estado da Cultura
JOÃO TORRES MACHADO – Vice-Prefeito de Poço Redondo
YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES- Prefeito Municipal de Pedro Alexandre
MANOEL BELARMINO – Secretário da Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude
ELISÂNGELA CARDOSO – Presidente da Câmara Municipal
ORLANDO CARVALHO – Comissão Organizadora
WESCLEY RODRIGUES DUTRA- SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço
ARCHIMEDES MARQUES- Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço
LUMA HOLANDA – Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino
BISMARCK MARTINS – Presidente do Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço
ANITA PAIXÃO – Presidente do Grupo Sergipano de Estudos do Cangaço
19h20 Hino Nacional
19h15 – Entrada do Estandarte 15 Anos do Cariri Cangaço
Conselheira Cariri Cangaço CÉLIA MARIA PARAHYBANA
Apresentação Artística: Benjamim Dantas e Mirella Oliveira
20h – Fala das Autoridades
20h40 – Entrega de Comendas
“Mérito Cultural Cariri Cangaço” a Personalidades
1- Josivaldo de Souza – Prefeito Municipal de Poço Redondo
2- Antônio Carlos Valadares Filho – Secretário de Estado da Cultura
3- João Torres Machado – Vice-prefeito Municipal de Poço Redondo
4- Elizangela Cardoso – Presidente da Câmara de Vereadores
5- Isabela Costa – Secretária Municipal de Educação
6- Fernanda Rodrigues – Secretária de Gabinete
7 – Clever Rosa – Secretário de Meio Ambiente
8- Vera Lúcia Costa – Professora
9- Maria Zélia C. Maciel e José Paulo Maciel – Incentivadores Culturais
- Pedro Rosendo – Vaqueiro
20h40 – Entrega de Comendas
“Mérito Cultural Cariri Cangaço” a Fazedores de Cultura
1 – Robério Santos – Pesquisador e Escritor
2- Robertinha do Cajueiro – Atriz, Cantora e Compositora,
3 – Val Santos – Cantora
4 – Grupo de Xaxado na Pisada de Lampião
5 – Teatro Raízes Nordestinas
6 – Maria Dominga dos Santos Neto – Mestra da Cultura
7- Antônio Clemente Neto – Cantor e Compositor
20h40 – Entrega de Comendas
“Mérito Cultural Cariri Cangaço” a Instituições
1 – MAX – Museu de Arqueologia de Xingó
2 – MPF Ministério Público Federal
3 – IFS – Instituto Federal de Sergipe
4 – Associação dos Vaqueiros de Poço Redondo
21h15 – Homenagem a Alcino Alves Costa
Conselheiro João de Sousa Lima
21h30 Conferência
“Cangaço em Poço Redondo”
por Conselheiro Manoel Belarmino
Encerramento com Festividades na Praça
28 NOVEMBRO 2025 SEXTA
MANHÃ
8h VISITAS TÉCNICAS
Cenários de Memórias do Cangaço em Poço Redondo
- PIAS DAS PANELAS – MORTE DA CANGACEIRA LÍDIA
Lugar de Memória
- CHARCO DO LIBEL
- CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Lugar de Memória
Povoado de Curralinho
- ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO
Povoado de Curralinho
12h30 ALMOÇO EM CURRALINHO
14h VISITAS TÉCNICAS
Cenários de Memórias do Cangaço em Poço Redondo
Estrada Histórica Antônio Conselheiro
1.MARCO HISTÓRICO DAS CRUZES DOS SOLDADOS
- MARCOS HISTÓRICO DO CANGACEIRO CANÁRIO
3.MARCO HISTÓRICO DE ZÉ DE JULIÃO
17h CONFERÊNCIAS E LANÇAMENTOS
Praça Eudócia – Centro , Poço Redondo
RODA DE CONVERSA
“Os Principais Personagens do Cangaço em Poço Redondo”
Homenagens à Familiares de Remanescentes do Cangaço
- Familiares de Zé de Julião, ex-cangaceiro Cajazeiras
- Familiares de Galdino Saturnino, ex-soldado volante Garrincha
LANÇAMENTOS
- O Santo e o Cangaceiro
ROBÉRIO SANTOS
- Cangaceiros de Antônio Silvino – “O Rifle de Ouro” de A a Z
BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA
- Lampião seus Perseguidores e o Jornalismo Desvirtuado – 1935
LUIZ RUBEN BONFIM
- Ecos do Cangaço – Estudos, Memórias e Narrativas
Coletânea GSEC
NOITE
21h EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO
“Zé de Julião além do Cangaço”
21h40 XAXADO NA PRAÇA
“Na Pisada de Lampião”
Feira Cultural – Feira de Livros – Feira de Artesanato
Apresentações Culturais – Xaxado – Sanfonas – Pífanos
29 NOVEMBRO 2025 SÁBADO
MANHÃ
8h SAIDA PARA PEDRO ALEXANDRE – BA
9h MANHÃ SOLENE PEDRO ALEXANDRE
Câmara Municipal de Pedro Alexandre – BA
9h10 Formação da Mesa Solene de Abertura
YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES- Prefeito Municipal de Pedro Alexandre
MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço
VADO GAVIÃO – Prefeito Municipal de Poço Redondo
AVERALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO – Vice-Prefeito de Pedro Alexandre
ORLANDO CARVALHO – Comissão Organizadora
JOSÉ OSMAR OLIVEIRA SOUZA- Presidente da Câmara Municipal
MANOEL BELARMINO – Comissão Organizadora
REINALDO CARVALHO – Secretário Municipal de Pedro Alexandre
9h20 – Fala das Autoridades
9h40 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”
MANOEL SEVERO – Curador do Cariri Cangaço
1- Yuri César de Andrade Menezes – Prefeito Municipal de Pedro Alexandre
2- José Osmar Oliveira Souza – Presidente da Câmara de Vereadores
3- José Reinaldo dos Anjos Carvalho – Secretário de Cultura, Esportes e Turismo
4- Liberato Matos de Carvalho, in memorian – Comandante de Volante
5- João Maria de Carvalho, in memorian – Liderança Política
6- José Francisco de Oliveira “Zé Serra Negra” – Volante de Zé Rufino
7- João Alves Nunes “João Doutor” – Volante de Zé Rufino
8- Eunice Almeida Silva – Incentivadora cultural
9- Aldina Regina Silva – Secretária de Educação do Município
10h CONFERÊNCIA
“O Enigmático Território da Serra Negra”
por Conselheiro Orlando de Carvalho
10h40 VISITAS TÉCNICAS
Cenários e Consagração de Lugares de Memória
Centro Histórico de Pedro Alexandre
CASA DO CORONEL JOÃO MARIA
Lugar de Memória
CASA DE ZÉ RUFINO
Lugar de Memória
12h – ALMOÇO EM PEDRO ALEXANDRE
14h30 VISITAS TÉCNICAS
Cenários e Consagração de Lugares de Memória
- A TRAGÉDIA DO COURO
CAPELA DE SÃO CLEMENTE, na Fazenda Pelada
Lugar de Memória – Homenagens a João de Aruanda
PIA DO BOI, no distrito de Santa Rosa do Ermírio em Poço Redondo
- CAPELA DE SANTO ANTONIO DO POÇO DE CIMA
Lugar de Memória
Homenagens a: João Victor Feitosa e Enoque Correia
NOITE
19h Conferências
Praça Eudócia, Centro – Poço Redondo – SE
- “A Ação da PM da Bahia no Combate ao Cangaceirismo”
Conselheiro Cariri Cangaço TENENTE CORONEL RAIMUNDO MARINS – Salvador BA
2.”A Ação da PM do Rio Grande do Norte no Combate ao Cangaceirismo”
Pesquisador TENENTE CORONEL MARCELO LITWAK – Natal RN
20h30 EXIBIÇÃO DO FILME
“Zé da Cupira o Cangaceiro de Poço Redondo” por BETO PATRIOTA
Praça Eudócia – Noite Cultural
Encerramento com Festividades na Praça
30 NOVEMBRO 25 DOMINGO
MANHÃ
8h Saída para Roteiro Histórico de Poço Redondo
1.ALTO DE JOÃO PAULO
2.MARCO HISTÓRICO DE ZÉ JOAQUIM
- FOGO DO MARANDUBA
Lugar de Memória
Encerramento
CARIRI CANGAÇO
POÇO REDONDO – PEDRO ALEXANDRE 2025
Sergipe e Bahia – Nordeste do Brasil
Realização
Conselho Alcino Alves Costa do Cariri Cangaço
Prefeitura Municipal de Poço Redondo
Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre
Fonte: O Maranduba
Por: Adeval Marques