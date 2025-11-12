Poço Redondo  recebe o maior evento turístico do Brasil dedicado ao Cangaço

Entre os dias 27 e 30 de novembro, Poço Redondo, no alto sertão de Sergipe, se torna a Capital Sergipana do Cangaço, recebendo o maior evento turístico-cultural do país voltado à história, memória e pesquisa do cangaço. https://cariricangaco.blogspot.com/2025/11/poco-redondo-e-pedro-alexandre-2025.html

A programação movimenta a cidade e o território, reunindo estudiosos, visitantes, comunidades tradicionais, artistas e gestores públicos. O roteiro inclui:

Pias das Panelas

Maranduba

Curralinho

Estrada Antônio Conselheiro

Consagração de Lugares de Memória

Conferências e palestras

Roda de conversas

Visitas técnicas

Apresentações culturais

Feira de artesanato

Lançamento de livros

O evento reforça a importância de Poço Redondo como referência nacional no turismo histórico, valorizando o patrimônio cultural sertanejo e promovendo desenvolvimento econômico, memória e identidade.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Poço Redondo – Pedro Alexandre

Sertões de Sergipe e Bahia – Nordeste do Brasil

27 NOVEMBRO 2025 QUINTA

NOITE SOLENE ALCINO ALVES COSTA

Praça Eudócia, Centro – Poço Redondo – SE

18h – Inauguração de Feira Cultural

Livros – Artesanato – Banda de Pífanos

19h Formação da Mesa Solene de Abertura

VADO GAVIÃO – Prefeito Municipal de Poço Redondo

MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço

ANTONIO CARLOS VALADARES – Secretário de Estado da Cultura

JOÃO TORRES MACHADO – Vice-Prefeito de Poço Redondo

YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES- Prefeito Municipal de Pedro Alexandre

MANOEL BELARMINO – Secretário da Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude

ELISÂNGELA CARDOSO – Presidente da Câmara Municipal

ORLANDO CARVALHO – Comissão Organizadora

WESCLEY RODRIGUES DUTRA- SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço

ARCHIMEDES MARQUES- Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço

LUMA HOLANDA – Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino

BISMARCK MARTINS – Presidente do Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço

ANITA PAIXÃO – Presidente do Grupo Sergipano de Estudos do Cangaço

19h20 Hino Nacional

19h15 – Entrada do Estandarte 15 Anos do Cariri Cangaço

Conselheira Cariri Cangaço CÉLIA MARIA PARAHYBANA

Apresentação Artística: Benjamim Dantas e Mirella Oliveira

20h – Fala das Autoridades

20h40 – Entrega de Comendas

“Mérito Cultural Cariri Cangaço” a Personalidades

1- Josivaldo de Souza – Prefeito Municipal de Poço Redondo

2- Antônio Carlos Valadares Filho – Secretário de Estado da Cultura

3- João Torres Machado – Vice-prefeito Municipal de Poço Redondo

4- Elizangela Cardoso – Presidente da Câmara de Vereadores

5- Isabela Costa – Secretária Municipal de Educação

6- Fernanda Rodrigues – Secretária de Gabinete

7 – Clever Rosa – Secretário de Meio Ambiente

8- Vera Lúcia Costa – Professora

9- Maria Zélia C. Maciel e José Paulo Maciel – Incentivadores Culturais

Pedro Rosendo – Vaqueiro

20h40 – Entrega de Comendas

“Mérito Cultural Cariri Cangaço” a Fazedores de Cultura

1 – Robério Santos – Pesquisador e Escritor

2- Robertinha do Cajueiro – Atriz, Cantora e Compositora,

3 – Val Santos – Cantora

4 – Grupo de Xaxado na Pisada de Lampião

5 – Teatro Raízes Nordestinas

6 – Maria Dominga dos Santos Neto – Mestra da Cultura

7- Antônio Clemente Neto – Cantor e Compositor

20h40 – Entrega de Comendas

“Mérito Cultural Cariri Cangaço” a Instituições

1 – MAX – Museu de Arqueologia de Xingó

2 – MPF Ministério Público Federal

3 – IFS – Instituto Federal de Sergipe

4 – Associação dos Vaqueiros de Poço Redondo

21h15 – Homenagem a Alcino Alves Costa

Conselheiro João de Sousa Lima

21h30 Conferência

“Cangaço em Poço Redondo”

por Conselheiro Manoel Belarmino

Encerramento com Festividades na Praça

28 NOVEMBRO 2025 SEXTA

MANHÃ

8h VISITAS TÉCNICAS

Cenários de Memórias do Cangaço em Poço Redondo

PIAS DAS PANELAS – MORTE DA CANGACEIRA LÍDIA

Lugar de Memória

CHARCO DO LIBEL CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Lugar de Memória

Povoado de Curralinho

ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO

Povoado de Curralinho

12h30 ALMOÇO EM CURRALINHO

14h VISITAS TÉCNICAS

Cenários de Memórias do Cangaço em Poço Redondo

Estrada Histórica Antônio Conselheiro

1.MARCO HISTÓRICO DAS CRUZES DOS SOLDADOS

MARCOS HISTÓRICO DO CANGACEIRO CANÁRIO

3.MARCO HISTÓRICO DE ZÉ DE JULIÃO

17h CONFERÊNCIAS E LANÇAMENTOS

Praça Eudócia – Centro , Poço Redondo

RODA DE CONVERSA

“Os Principais Personagens do Cangaço em Poço Redondo”

Homenagens à Familiares de Remanescentes do Cangaço

Familiares de Zé de Julião, ex-cangaceiro Cajazeiras Familiares de Galdino Saturnino, ex-soldado volante Garrincha

LANÇAMENTOS

O Santo e o Cangaceiro

ROBÉRIO SANTOS

Cangaceiros de Antônio Silvino – “O Rifle de Ouro” de A a Z

BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA

Lampião seus Perseguidores e o Jornalismo Desvirtuado – 1935

LUIZ RUBEN BONFIM

Ecos do Cangaço – Estudos, Memórias e Narrativas

Coletânea GSEC

NOITE

21h EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO

“Zé de Julião além do Cangaço”

21h40 XAXADO NA PRAÇA

“Na Pisada de Lampião”

Feira Cultural – Feira de Livros – Feira de Artesanato

Apresentações Culturais – Xaxado – Sanfonas – Pífanos

29 NOVEMBRO 2025 SÁBADO

MANHÃ

8h SAIDA PARA PEDRO ALEXANDRE – BA

9h MANHÃ SOLENE PEDRO ALEXANDRE

Câmara Municipal de Pedro Alexandre – BA

9h10 Formação da Mesa Solene de Abertura

YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES- Prefeito Municipal de Pedro Alexandre

MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço

VADO GAVIÃO – Prefeito Municipal de Poço Redondo

AVERALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO – Vice-Prefeito de Pedro Alexandre

ORLANDO CARVALHO – Comissão Organizadora

JOSÉ OSMAR OLIVEIRA SOUZA- Presidente da Câmara Municipal

MANOEL BELARMINO – Comissão Organizadora

REINALDO CARVALHO – Secretário Municipal de Pedro Alexandre

9h20 – Fala das Autoridades

9h40 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

MANOEL SEVERO – Curador do Cariri Cangaço

1- Yuri César de Andrade Menezes – Prefeito Municipal de Pedro Alexandre

2- José Osmar Oliveira Souza – Presidente da Câmara de Vereadores

3- José Reinaldo dos Anjos Carvalho – Secretário de Cultura, Esportes e Turismo

4- Liberato Matos de Carvalho, in memorian – Comandante de Volante

5- João Maria de Carvalho, in memorian – Liderança Política

6- José Francisco de Oliveira “Zé Serra Negra” – Volante de Zé Rufino

7- João Alves Nunes “João Doutor” – Volante de Zé Rufino

8- Eunice Almeida Silva – Incentivadora cultural

9- Aldina Regina Silva – Secretária de Educação do Município

10h CONFERÊNCIA

“O Enigmático Território da Serra Negra”

por Conselheiro Orlando de Carvalho

10h40 VISITAS TÉCNICAS

Cenários e Consagração de Lugares de Memória

Centro Histórico de Pedro Alexandre

CASA DO CORONEL JOÃO MARIA

Lugar de Memória

CASA DE ZÉ RUFINO

Lugar de Memória

12h – ALMOÇO EM PEDRO ALEXANDRE

14h30 VISITAS TÉCNICAS

Cenários e Consagração de Lugares de Memória

A TRAGÉDIA DO COURO

CAPELA DE SÃO CLEMENTE, na Fazenda Pelada

Lugar de Memória – Homenagens a João de Aruanda

PIA DO BOI, no distrito de Santa Rosa do Ermírio em Poço Redondo

CAPELA DE SANTO ANTONIO DO POÇO DE CIMA

Lugar de Memória

Homenagens a: João Victor Feitosa e Enoque Correia

NOITE

19h Conferências

Praça Eudócia, Centro – Poço Redondo – SE

“A Ação da PM da Bahia no Combate ao Cangaceirismo”

Conselheiro Cariri Cangaço TENENTE CORONEL RAIMUNDO MARINS – Salvador BA

2.”A Ação da PM do Rio Grande do Norte no Combate ao Cangaceirismo”

Pesquisador TENENTE CORONEL MARCELO LITWAK – Natal RN

20h30 EXIBIÇÃO DO FILME

“Zé da Cupira o Cangaceiro de Poço Redondo” por BETO PATRIOTA

Praça Eudócia – Noite Cultural

Encerramento com Festividades na Praça

30 NOVEMBRO 25 DOMINGO

MANHÃ

8h Saída para Roteiro Histórico de Poço Redondo

1.ALTO DE JOÃO PAULO

2.MARCO HISTÓRICO DE ZÉ JOAQUIM

FOGO DO MARANDUBA

Lugar de Memória

Encerramento

CARIRI CANGAÇO

POÇO REDONDO – PEDRO ALEXANDRE 2025

Sergipe e Bahia – Nordeste do Brasil

Realização

Conselho Alcino Alves Costa do Cariri Cangaço

Prefeitura Municipal de Poço Redondo

Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre

Fonte: O Maranduba

Por: Adeval Marques