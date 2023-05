Poço Verde recebe computador para o CadÚnico

Nesta sexta-feira (19), o prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira, juntamente com a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Cláudia Oliveira marcaram presença na Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania, em Aracaju. O objetivo da visita era participar da cerimônia de entrega de 105 computadores destinados às gestões municipais.

Nessa iniciativa, o município de Poço Verde foi agraciado com um equipamento concedido pela gestão estadual, por meio do recurso do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF). Esses computadores serão utilizados pelas gestões municipais para melhorar a eficiência do Cadastro Único (CadÚnico).

O CadÚnico é uma ferramenta de extrema importância no âmbito das políticas sociais, sendo utilizado para identificar e selecionar os beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família. Com o auxílio dos computadores recebidos, a gestão municipal de Poço Verde poderá aprimorar o atendimento aos cidadãos e garantir que as informações sejam devidamente registradas e atualizadas no sistema.

Durante a cerimônia, o prefeito Iggor Oliveira expressou sua gratidão pela conquista do equipamento, ressaltando a relevância desse investimento para aprimorar a assistência social no município. Além disso, destacou a importância da parceria entre o governo estadual e municipal para promover o desenvolvimento e o bem-estar da população.

Com a entrega desses computadores, Poço Verde demonstra seu compromisso em fortalecer as políticas sociais e garantir que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma eficiente e transparente. A iniciativa promete contribuir para uma gestão mais ágil e precisa dos programas sociais, beneficiando diretamente as famílias em situação de vulnerabilidade.

Fonte e foto assessoria