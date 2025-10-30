Podcast FaceCast realiza entrevistas com candidatos à presidência do CRO/SE

Iniciativa reforça transparência e aproxima profissionais das propostas dos candidatos ao biênio 2026–2027

Com o objetivo de fomentar o debate democrático e fortalecer a participação da classe odontológica sergipana, o podcast FaceCast dedicou dois episódios especiais a entrevistas com os candidatos à presidência do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO/SE) para o biênio 2026-2027. O bate-papo foi conduzido pelos cirurgiões bucomaxilofaciais Breno Barbosa, Mark Jon e Lucas Guerzet e está disponível no canal do podcast no YouTube.

Os episódios contaram com a presença da Dra. Anna Tereza Lima, atual presidente do CRO-SE e candidata pela Chapa 1, e do Dr. Thadeu Roriz, candidato pela Chapa 2, que possuem propostas direcionadas ao fortalecimento institucional e à valorização da categoria. Durante as entrevistas, os candidatos apresentaram suas principais propostas e visões para o futuro da odontologia sergipana.

À frente do conselho desde 2023, Dra. Anna Tereza Lima destacou a continuidade administrativa e o fortalecimento institucional como eixos centrais de sua candidatura, reforçando a consolidação de parcerias com universidades e órgãos públicos para ampliar o protagonismo da odontologia no estado. Defendeu ainda a descentralização da gestão, com maior atenção aos profissionais do interior, a modernização dos processos administrativos e o incentivo à educação continuada por meio de cursos e eventos. A candidata também enfatizou a importância da comunicação digital do conselho, fortalecendo o diálogo com os profissionais por meio das redes sociais e plataformas de conteúdo.

Por sua vez, Dr. Thadeu Roriz, que lidera a Chapa 2, apresentou-se como representante da renovação e da alternância de gestão, propondo uma administração mais enxuta e transparente. Entre suas defesas estão a redução de custos institucionais e a revisão de benefícios administrativos considerados excessivos, além da interiorização das ações do conselho, com presença regional mais ativa e criação de uma ouvidoria voltada às demandas dos profissionais do interior. Roriz também destacou a necessidade de apoio a gestantes e políticas de amparo social, além do fortalecimento da transparência e da fiscalização com controle rigoroso sobre contratos e recursos públicos.

A iniciativa reforça a importância de um voto consciente, informado e participativo, capaz de fortalecer a representatividade e a governança da odontologia em Sergipe. “Ao promover as entrevistas, buscamos reforçar esse local de diálogo, permitindo que os cirurgiões-dentistas conheçam diretamente as propostas e ideias de quem pretende liderar o Conselho”, destacou Breno Barbosa.

A eleição do CRO/SE será realizada presencialmente no dia 28 de novembro e, se necessário, o segundo turno será realizado no dia 18 de dezembro. O formato segue a decisão CFO-SEC-47/2025, que vetou o formato exclusivamente virtual, autorizando a realização presencial do pleito.

Sobre o FaceCast

Com episódios mensais, o FaceCast tem como objetivo democratizar o conhecimento na área de cirurgia bucomaxilofacial e demais especialidades odontológicas, conectando profissionais, estudantes e o público em geral por meio de conteúdos acessíveis e de alta relevância.

Apresentado pelos cirurgiões Breno Barbosa, Mark Jon e Lucas Guerzet, o programa se consolidou como um dos principais espaços de debate da odontologia em Sergipe, unindo informação técnica, descontração e curiosidade científica. Os episódios estão disponíveis no canal do Face Cast no YouTube, onde os interessados podem se inscrever para acompanhar os conteúdos e não perder esta conversa que promete trazer insights valiosos sobre o futuro da odontologia sergipana.

Texto e foto NV Assessoria