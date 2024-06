Podcast Podmaisvezes recebe Henrique Play e Alagoas, em Lagarto

Os convidados do Podcast Podmaisvezes, comandado pelo ex vereador de Aracaju, veterinário e tenente da Policia Militar, Heliomarto, em Lagarto, recebeu nesta sexta-feira (14), a dupla do momento nas Vaquejadas e das redes sociais do Brasil, Henrique Play e Alagoas.

A dupla vem com suas irreverência de humor, levando alegria e descontração nos eventos, como também participa da prática de “derrubar o boi na faixa”.

Durante a apresentação, Henrique faz uma personagem chamada Lindalva e faz gravações para seu instagram, que é um sucesso de visualizações, além do Alagoas, que faz o “raivoso” nas filmagens.