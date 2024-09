POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA HOMEM  INVESTIGADO POR SÉRIE DE FURTOS EM JAPARATUBA

Equipe da Delegacia de Japaratuba cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 23 anos investigado por uma série de furtos na cidade. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (20).

De acordo com as informações policiais, o suspeito possui um histórico criminal que conta com mais 10 registros de boletins de ocorrência somente no ano de 2024.

Ele já havia sido preso pela mesma delegacia, em 2023, pela prática de furto qualificado, respondendo por 11 inquéritos policiais desse crime.

Após ser solto, voltou a praticar vários crimes na cidade de Japaratuba e, em razão disso, teve sua prisão preventiva novamente decretada.

Com o cumprimento da decisão judicial, o investigado já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP