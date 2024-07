POLÍCIA CIVIL CUMPRE UM MANDADO DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM PEDRINHAS

Em ação conjunta entre as delegacias de Boquim e Pedrinhas, um homem investigado por estupro de vulnerável foi detido em cumprimento a mandado de prisão nessa quarta-feira (24). A ação policial ocorreu no Povoado Mutumbo, em Pedrinhas.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, a ação policial foi resultado de um levantamento feito pela equipe de investigação, que resultou no cumprimento do mandado de prisão.

Com o cumprimento da decisão judicial, o investigado já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil de Sergipe solicita à população que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP