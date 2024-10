Polícia Civil de Lagarto recupera 18 celulares furtados ou roubados

A Polícia Civil, por meio da 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, divulgou nesta terça-feira, 1º, o resultado da operação desencadeada durante todo o mês de setembro, com o objetivo de apreender celulares furtados e roubados no município lagartense nos últimos seis meses. Até o momento, foram recuperados 18 aparelhos telefônicos, localizados, inclusive, em outras cidades sergipanas e até mesmo fora do estado.

De acordo com o delegado José Janiel, responsável pela operação, nos últimos seis meses foram feitos minuciosos trabalhos de localização dos aparelhos através de diversas diligências policiais, realizadas em diferentes regiões do estado e até fora de Sergipe. Além disso, grande parte desses itens já estava com terceiros, que vão responder pelo crime de receptação.

A Polícia Civil de Lagarto segue atuando, para localizar e trazer para Sergipe alguns aparelhos roubados ou furtados, que ainda se encontram fora do estado e responsabilizar envolvidos nos crimes de roubo, furto ou receptação dos telefones.

O delegado cita que, no ato da compra, é importante que a população busque informações sobre o produto que está adquirindo. “Essa medida tem como objetivo principal coibir a prática de roubos, furtos e a receptação de produtos oriundos de crimes. A população deve estar ciente de que adquirir produtos de origem ilícita, como celulares roubados ou furtados, é crime, conforme prevê a legislação penal. É essencial que as pessoas verifiquem a procedência de qualquer aparelho que adquira”, informou.

Os legítimos donos dos celulares recuperados serão contatados pela Polícia Civil, para que seja feita a devolução dos itens. A PC reitera a importância da população registrar o Boletim de Ocorrência, nos casos de delitos, e denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP