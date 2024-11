Polícia Civil elucida duplo homicídio ocorrido no municipio de Boquim

A Polícia Civil divulgou na tarde desta quinta-feira, 31, a elucidação do duplo homicídio que vitimou duas pessoas na noite de 13 de outubro de 2024, no município de Boquim. O suspeito pelo crime foi identificado e teve seu mandado de prisão cumprido.

Segundo informações policiais, durante a saída temporária, um presidiário condenado por tráfico de drogas, na companhia de um amigo, cometeu o delito, para vingar a morte do seu irmão, ocorrida em 26 de setembro deste ano.

Assim, visando atingir um dos participantes da morte do irmão, o suspeito cometeu a ação criminosa, que foi marcada por uma intensa troca de tiros entre os envolvidos, e resultou na morte de duas pessoas e uma mulher grávida alvejada, que não possuía participação com o fato.

Após tomar conhecimento do crime, a Polícia Civil iniciou as investigações, realizando o confronto de alguns dados, imagens e informações e confirmando a autoria e que um dos suspeitos estava no sistema prisional.

A partir daí, intensas buscas foram realizadas, na tentativa de localizar o suposto autor, que se encontrava foragido, ficando posteriormente constatado que o homem havia retornado ao presídio, em razão do prazo final da saída temporária.

Em posse das informações, a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão, o qual foi deferido, e, na manhã da última terça-feira, 29, o autor foi ouvido no Presídio de Tobias Barreto, quando narrou toda dinâmica do fato, detalhando como o delito foi praticado. O mandado de prisão foi cumprido e o investigado encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte SSP