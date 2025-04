POLÍCIA CIVIL INDICIA MULHER POR HOMICÍDIO EM UMA LANCHONETE NO CENTRO DA CIDADE DE BREJO GRANDE

A Delegacia de Brejo Grande concluiu a investigação e indiciou uma mulher por homicídio qualificado contra o próprio companheiro. O crime foi registrado no dia 24 de março deste ano, no Centro do município. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (9).

Segundo o delegado João Victor, o homicídio ocorreu quando a vítima estava em uma lanchonete na companhia de uma mulher com quem já havia se relacionado. ‘Ao tomar conhecimento da situação, a suspeita foi até o local em uma motocicleta. No estabelecimento, ao presenciar a cena, ela sacou uma faca que portava na cintura e desferiu um golpe no peito da vítima, que ainda estava sentada’, detalhou o delegado.

Após o crime, populares tentaram conter a suspeita, mas ela conseguiu fugir em sua motocicleta, tomando destino ignorado. “A vítima chegou a ser socorrida para o hospital de Neópolis, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu”, acrescentou o delegado João Victor.

Ainda conforme o delegado, após negociação com a defesa, a investigada compareceu à Delegacia de Brejo Grande, onde foi ouvida na presença de seus advogados e confessou a autoria do crime.

