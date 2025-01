Polícia Civil prende em flagrante homem suspeito de importunação sexual em Canindé do São Francisco

Equipe da Delegacia de Canindé de São Francisco prenderam em flagrante na noite da última terça-feira (07) um homem suspeito da prática do crime de importunação sexual, no centro do município.

Segundo relato das testemunhas, o investigado teria exposto a genitália em lanchonete do centro da cidade, importunando os presentes, inclusive mulheres.

O suspeito repetiu o ato em via pública, nas proximidades da delegacia local, motivo pelo qual foi perseguido e detido pelos policiais civis de plantão.

Os policiais relaram ainda que o homem já foi autuado anteriormente por agredir, aleatoriamente, mulheres que andavam pelas vias locais.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que denúncias sobre atividades ilícitas sejam feitas pelo disque-denúncia

Com informações da SSP