POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM QUE AGREDIU PRÓPROA MULHER COM UMA GARRAFA NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

A Delegacia de Neópolis cumpriu mandado de prisão preventiva contra um investigado pela tentativa de feminicídio ocorrida no dia 18 de julho, no Centro do próprio município de Neópolis. A ação aconteceu nesta segunda-feira, 2, na cidade neopolense.

De acordo com investigações, no dia do crime, durante uma discussão banal entre o suspeito e a vítima, ele lançou uma garrafa contra o rosto dela, causando um corte grande no queixo e ferindo o pescoço e o braço da mulher. Vítima e agressor tiveram um filho juntos.

Durante o delito, pessoas conseguiram intervir, para socorrer a mulher, e o homem acabou fugindo da cena do crime. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, e, após alta médica, procurou a delegacia local, para o registro do Boletim de Ocorrência.

“No dia 20 de agosto, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência e, a partir de então, tomamos todas as providências, com o relato histórico do hospital, encaminhamento para a perícia, com representação pela prisão preventiva, considerando que as medidas protetivas de urgência seriam insuficientes no presente caso. Diante desses fatos, foi deferida a prisão e a gente deu cumprimento hoje”, citou Kherton Rafael, delegado de Neópolis.

Ainda de acordo com levantamentos, o suspeito já tinha lesionado a vítima com uma faca em 2020. Com a prisão do homem nesta segunda, o caso fica à disposição da Justiça.

