Polícia prende suspeito de estuprar mulher dentro de banheiro de mercado de cereais em Itabaianinha

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta sexta-feira (11) um homem suspeito de estupro no município de Itabaianinha. O crime aconteceu num banheiro público, situado no Mercado de Cereais, no Centro da cidade.

De acordo com a apuração policial, o suspeito entrou no banheiro feminino, em posse de uma faca, e abordou a vítima. A mulher tentou se defender do agressor, mas não teve êxito, sendo o estupro consumado.

Após tomar conhecimento dos fatos, os policiais da Delegacia de Itabaianinha iniciaram as diligências, localizando e prendendo o investigado em flagrante. Depois da prisão, o homem foi conduzido à unidade de Polícia Civil local, onde confessou o crime.

Os agentes apuraram que o suspeito é egresso do sistema prisional. O caso será encaminhado à audiência de custódia, como prevê a lei.

Combate à violência

A Delegacia de Itabaianinha segue trabalhando no combate aos crimes contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões. A unidade da Polícia Civil também reafirma a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Com informações da SSP