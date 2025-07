POLÍCIA CIVIL PRENDE UMA MULHER POR SÉRIE DE FURTOS EM LOJAS DE ROUPAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGARTO

A 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto prendeu, na última quarta-feira, 2, uma mulher suspeita de envolvimento em uma série de furtos registrada em estabelecimentos comerciais situados no Centro da cidade lagartense. A prisão ocorreu após o descumprimento de medidas cautelares impostas no curso do processo.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em outubro de 2024. A mulher, acompanhada de uma comparsa, teria visitado diversas lojas de roupas e, se aproveitado da privacidade dos provadores, para subtrair mercadorias. Segundo o apurado, enquanto uma das envolvidas distraía os funcionários, a outra levava ao vestiário diversas peças e devolvia apenas parte delas.

Ao todo, foram furtadas 41 peças de roupa, conforme apurado pela Polícia Civil. Em uma das situações, a suspeita tentou justificar a presença das peças furtadas em sua bolsa, alegando que tinham sido colocadas por sua neta, que está no espectro autista.

O Ministério Público denunciou as duas mulheres por furto qualificado, com agravante de atuação em conjunto, além de corrupção de menores. Inicialmente, medidas alternativas à prisão foram determinadas, mas o descumprimento dessas regras por uma das acusadas levou à decretação da prisão preventiva.

Após o cumprimento do mandado, a suspeita foi conduzida à audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

Fonte SSP