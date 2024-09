Polícia Civil resgata animais em situação de maus-tratos no bairro Inácio Barbosa

Na manhã desta sexta-feira, 30, a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou gatos que estavam em situação de maus-tratos, no bairro Inácio Barbosa, na capital sergipana. A Polícia Civil chegou até o local a partir de denúncias anônimas encaminhadas ao 181.

Os gatos eram criados amarrados com cordas feitas a partir de tiras de pano, em diversos cômodos do imóvel. Alguns animais estavam com ferimentos no pescoço em razão das cordas e de sua privação de locomoção. A maioria deles estava agressiva por conta das péssimas condições de higiene, privação da liberdade e sem a oferta devida de água e alimentação.

Todos os gatos foram resgatados e devidamente abrigados e estão disponíveis para adoção responsável. A tutora dos animais é uma senhora de 76 anos que foi ouvida no inquérito policial instaurado, que será remetido ao Poder Judiciário após a sua conclusão.

A Polícia Civil ressalta a importância de informações sobre a prática de crimes serem repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP