PC investiga colaboração de adolescente em latrocínio de motoboy

Um adolescente suspeito de participar da morte do motoboy por aplicativo Everton de Jesus Santos, de 46 anos, foi ouvido pela Polícia Civil nessa segunda-feira (07).

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), através da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), que apura o grau de envolvimento do jovem com o ocorrido.

O crime ocorreu no último dia 3 de outubro, no Loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a família, a vítima aceitou uma corrida, na quarta-feira, por volta das 22h e, depois não foi mais encontrado. A Polícia Civil informou ele teve a motocicleta roubada e foi atingido por disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil reforça o pedido para que a população contribua com informações que possam auxiliar na elucidação do caso. Denúncias podem ser feitas anonimamente através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181, com a garantia de sigilo absoluto.