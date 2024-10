Polícia Militar apreende drogas e prende homens em Feira Nova

Policiais do Batalhão de Polícia de Caatinga apreenderam na tarde dessa sexta-feira (18) drogas e prendeu dois homens por tráfico, na cidade de Feira Nova.

As equipes realizavam patrulhamento ostensivo pela região, quando foram acionadas por populares, para atender a uma ocorrência de tráfico.

Em uma casa abandonada havia uma grande movimentação de entrada e saída de pessoas com pacotes.

Os militares foram até a área indicada para fazer a verificação, e ao chegarem próximo à residência, depararam-se com um condutor em uma motocicleta na porta da casa, que ao notar a presença policial, empreendeu fuga, enquanto dois homens correram para parte de dentro do local, deixando cair vários papelotes no chão.

Os PMs interceptaram os infratores e realizaram a busca pessoal. Além dos 91 plásticos para acondicionamento com entorpecentes, foi encontrada a quantia de R$ 574, 50 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia.