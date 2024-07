Polícia Militar prende foragido da justiça alagoana no município de São Cristóvão

Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas no município de São Cristóvão. A ordem judicial, expedida pelo sistema judiciário do Estado de Alagoas, foi cumprida na manhã do último sábado, 13.

Os policiais faziam patrulhamento de rotina em São Cristóvão, quando, nas imediações do Fórum da cidade, identificaram uma motocicleta com dois ocupantes trafegando na contramão da via. Diante da situação, a equipe policial interceptou a moto e iniciou a abordagem aos motociclistas.

Durante a revista dos suspeitos, os policiias encontraram uma pistola calibre .380 na cintura do homem que estava na garupa do veículo.

Além disso, mediante consulta ao sistema de segurança, os policiais descobriram que o mesmo homem possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça alagoana, pelos crimes de homicídio e tráfico ilícito de entorpecentes.

A equipe do Batalhão de Radiopatrulha cumpriu a ordem judicial e encaminhou o homem à delegacia, onde ele também responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Ascom PM/SE