Policia militar prende homem por violência contra a mulher em Riachão do Dantas

Policiais do 7°Batalhão prenderam um homem por violência doméstica contra a própria esposa, nesse sábado (21), no Centro da cidade de Riachão do Dantas.

A vítima relatou ter sofrido violência doméstica, também conhecida como violência intrafamiliar, que é qualquer tipo de abuso ou maltrato que ocorre dentro da casa ou entre pessoas que têm uma relação próxima, como conhecidos, pares sentimentais, familiares ou conviventes.

A vítima afirmou que foi agredida fisicamente e verbalmente.

Diante disso, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Lagarto para adoção dos procedimentos legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto PM/SE