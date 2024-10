Polícia Militar prende homem suspeito após agredir fisicamente esposa em Lagarto

Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) efetuaram prisão no final da noite dessa segunda-feira (30), de um suspeito após agredir sua esposa com pauladas no município de Lagarto.

Durante patrulhamento, a equipe visualizou a mãe da vítima muito aflita em via pública informando que sua filha estava sendo agredida fisicamente por seu companheiro.

No local, a vítima confirmou as agressões sofridas com golpes de um pedaço madeira retirado da mesa contida na residência.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia.