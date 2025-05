POLÍCIA MILITAR PRENDE MOTORISTA EMBRIAGADO PORTANDO DROGAS E MUNIÇÕES NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

Policiais da Força Tática do 11º BPM prenderam nesta segunda-feira (19) um homem por porte ilegal de munição de arma de fogo, no município de Tobias Barreto. O suspeito foi flagrado visivelmente embriagado na condução de um automóvel.

As informações passadas pela PM são de que durante a abordagem, o motorista confessou que havia consumido drogas. Além disso, ele também informou que estava portando um carregador de pistola calibre 380, com 14 munições e uma porção de cocaína. No momento da revista veicular, os militares ainda encontraram uma carteira com distintivo similar ao da polícia e um par de algemas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Tobias Barreto.

Com informações e foto da PM