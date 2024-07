POLICIA PRENDE HOMEM POR POSSE ILEGAL DE REVÓLVER E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NA BARRA DOS COQUEIROS

Policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM) e do Getam prenderam na madrugada deste domingo (21), um homem por posse ilegal de arma de fogo e perturbação do sossego, na Barra dos Coqueiros.

Policiais da 2ª CIPM foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, na Rua Pedro Ricardo Nascimento e no local, os militares enfrentaram resistência do proprietário do aparelho de som, que se recusou a colaborar com a PM e se negou a assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência.

No momento em que realizavam a apreensão do aparelho sonoro, os policiais encontraram, junto ao equipamento eletrônico, uma bolsa contendo um revólver calibre 32, quatro munições e dez gramas de maconha.

Após o flagrante, o suspeito foi conduzido à Delegacia Plantonista a fim de que as medidas legais fossem adotadas.

Com informações e foto da PM