Ponte Godofredo Diniz: obra altera trânsito a partir desta segunda-feira

A Prefeitura Municipal de Aracaju informa que fará alterações na circulação de pedestres, ciclistas e veículos, nesta segunda-feira (17), no trecho do Calçadão da 13 de Julho e também da Avenida Beira Mar em virtude da obra de duplicação da ponte Godofredo Diniz, que liga os bairros 13 de Julho e Coroa do Meio.

A duplicação da ponte Godofredo Diniz, realizada pela Emurb, é considerada essencial para resolver um dos principais gargalos da mobilidade urbana da capital, por se tratar de uma área de comum congestionamento, sobretudo em horários de pico.

A nova estrutura, paralela à ponte existente, terá 160 metros de extensão, três faixas de rolamento, ciclovia e faixas exclusivas para pedestres.

Calçadão da 13 de Julho

A instalação de tapumes no trecho entre a ponte Godofredo Diniz e a avenida Francisco Porto ocupará a faixa de ônibus, para permitir a construção de uma nova faixa de tráfego e o deslocamento do passeio público. Por isso, pedestres e ciclistas deverão circular pelo lado oposto da via enquanto durarem os trabalhos.

O primeiro ponto de ônibus será logo após a ponte, sentido Centro. A Prefeitura orienta atenção redobrada aos condutores e reforça que o ponto de ônibus existente na avenida continuará funcionando normalmente, mas com um recuo específico para embarque e desembarque seguro.

Trânsito

Também haverá alterações temporárias. A segunda etapa da obra contempla a recuperação e ampliação do sistema de drenagem sob a avenida Governador Paulo Barreto de Menezes (avenida Beira Mar), no acesso à avenida Francisco Porto.

Essa fase será executada em três etapas distintas, interferindo de forma parcial nas faixas laterais e centrais da pista. Mesmo com a presença de máquinas e operários, a SMTT garantirá ao menos uma faixa liberada em cada sentido, evitando bloqueios totais. Ainda assim, podem ocorrer pontos de lentidão, especialmente nos horários de pico e, por isso, a SMTT recomenda o uso da avenida Jorge Amado como rota alternativa.

Com informações da PMA – Foto: Ascom/SMTT